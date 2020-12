Im Casino mit Handyrechnung bezahlen ist die beste Möglichkeit um sein Konto aufzuladen, wenn man einmal unterwegs ist und Lust hat, im Casino via...

Im Casino mit Handyrechnung bezahlen ist die beste Möglichkeit um sein Konto aufzuladen, wenn man einmal unterwegs ist und Lust hat, im Casino via Mobile zu spielen. Mike Friedmann, unser Experte, hat dafür nichts ausgelassen und die wichtigsten Fakten und Tipps für die Leser aufgeschrieben. So können Sie sich selbst ein Bild davon machen und den anderen einen Schritt voraus sein, wenn Sie das nächste mal im online Casino per Telefonrechnung bezahlen möchten.

Casino Einzahlung per Telefonrechnung

Das Spielen auf dem Telefon ist seit einigen Jahren zum Standard geworden. Immer mehr Spieler erfreuen sich, von überall unterwegs ihr Glück zu versuchen und vielleicht den Jackpot zu knacken. Die Bezahlung per Handyrechnung macht das ganze natürlich viel einfacher. Für das Spielen am Handy und den Casino Einzahlungen, hat sich die Bezahlung per Handyrechnung ganz klar als Favorit für viele Spieler herauskrystalisiert. Unter den verfügbaren Zahlungsmethoden, bietet das Mobiltelefon eine einfache Möglichkeit für den Casino Spieler, um schnell Geld auf das Casino Konto zu laden.

Innerhalb von wenigen Sekunden ist das Casino Guthaben mit dieser Zahlungsmethode aufgeladen. Danach ist man auch schon spielbereit. Der Spieler erhaltet bei der Einzahlung mit der Telefonrechnung am Ende des Monats eine Rechnung, wo alles genau aufgelistet ist. Die Kosten auf dieser Rechnung sind dann ohne Gebühren so hoch, wie man eingezahlt hat. Das Online CAsino mit Handyrechnung zu bezahlen scheint also eine ganz einfache Sache zu sein.

Im Online Casino mit Handy eine Zahlung vornehmen

Um im Online Casino per Handy einzahlen zu können müssen Sie kein technisches Genie sein. Sie müssen lediglich einen Vertrag bei einem Mobilfunkbetreiber in Österreich haben, damit das Bezahlen per Handy im Mobilen Casino auch funktioniert. Hier gilt zu beachten, dass nicht alle Mobilfunkanbieter als Zahlungsanbieter agieren können. Informieren Sie sich bei Ihrem Mobilfunkbetreiber, damit Sie auch nicht enttäuscht werden, wenn Sie mit dem Handy bezahlen möchten.

Um eine Online Casino Handy Zahlung vorzunehmen gehen Sie folgendermassen vor:

Melden Sie sich bei Ihrem Online Casino via Smartphone im Internet an.

Gehen Sie auf „Einzahlen“

Wählen Sie die Zahlungsmethode “ Zahlung per Handyrechnung „.

Geben Sie nun den gewünschten Betrag ein. Sie erhalten danach eine SMS mit der Bestätigung.

Danach ist das Guthaben auf Ihrem E Wallet im Casino und können Ihr Glück herausfordern und sofort Echtgeld erspielen.

Online Casino per SMS bezahlen

Bei einem online Casino mobile payment handelt es sich um eine Bezahlung, die man direkt per SMS macht. Dies funktioniert ganz einfach, indem Sie Ihre Nummer angeben und eine SMS Senden. Die Österreichischen Online Angebote bieten diese in der heutigen Zeit alle an, so müssen Sie nicht explizit nach diesen Angeboten suchen. Allgemein ist das Bezahlen per Rechnung in Österreich gang und gäbe.

Der Casino Bonus bei der Einzahlung mit der Telefonrechnung

Wenn Sie sich für eine der Zahlungsmethoden entscheiden, bei dem Sie die Einzahlung per Telefon durchführen, bieten Casino in Österreich oft sogenannte Bonus Spiele und Freispiele an. Dieser Vorteil ermöglicht es Ihnen, zusätzliches Guthaben zu gewinnen ohne, dass Sie eigenes Vermögen investieren müssen – ausser das Geld, welches Sie schon einbezahlt haben. Allerdings gibt es mehr Geld in dieser Form nur bei den besten Casinos und sogenannten Mobilen Casinos.

Viele Menschen in Österreich greifen dennoch auf eine dieser Zahlungsoptionen zurück, da die E Wallets ideal für solche Methoden konzipiert sind.

Im Casino per Handyrechnung bezahlen: Worauf man achten muss

Wenn Sie mit dem Smartphone Zahlungen vornehmen, müssen Sie immer darauf achten, dass Sie in einem sicheren Netzwerk eingeloggt sind. Oft kann man sich per Telefon in öffentliche Netzwerke einloggen, diese sind aber sehr angreifbar und andere könnten so Ihre Zahlungen einsehen. Wenn Sie Einzahlungen in ein online Casino vornehmen, ist so etwas sehr kritisch. Bei der Zahlungsoption via Handyguthaben, achten Sie deshalb unbedingt darauf und gehen Sie sicher, dass die Einzahlungen mit dieser Zahlungsmethode respektive mit diesen Zahlungsmethoden auch völlig sicher sind.

Zahlungen mit dem Handyguthaben sind die Zukunft

Die Bezahlung per Telefonrechnung in einem Online Casino werden in Zukunft voll im Trend sein. Es ist wichtig, das sich die Spieler jetzt schon darüber informieren und wenn möglich, auch schon davon gebrauch machen. Somit kann nichts schiefgehen und auch in Zukunft, werden nicht so Erfahrene mit dem Mobile Casino eine wahre Freude haben, ohne dass man sich sorgen um sein Guthaben machen muss.

Author: Mike Friedman, der Autor dieser Artikels, ist ein Experte in Sachen Zahlungen in den Casinos im Internet. Als wahrer Meister seines Fachs, bietet er nützliche Reviews, Expertenmeinungen und Tipps und Tricks für das Portal Austriawin24. Viele Spieler verlassen sich deshalb schon seit Jahren auf sein Fachwissen und das natürlich mit Erfolg.