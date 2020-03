Online Casino Trends 2020: Welchen Einfluss wird die EM haben?

In Online Casinos gibt es eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten. Poker, Black Jack und viele weitere Games stehen zur Auswahl bereit. Und dazu gibt es...

In Online Casinos gibt es eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten. Poker, Black Jack und viele weitere Games stehen zur Auswahl bereit. Und dazu gibt es immer wieder auch neue Trends und Entwicklungen – diese hängen vielfach auch von aktuellen Ereignissen oder Events ab. So findet im Sommer 2020 die Fußball-Europameisterschaft statt – und es ist beinahe sicher, dass es zu diesem Anlass auch in vielen Online Casinos besondere Angebote und Trends geben wird.

Doch was kann man diesbezüglich erwarten? Welche Spiele wird es geben? Im Folgenden gibt es rund um dieses Thema eine Übersicht und eine Art Ausblick.

Die EM und neue Trends in Online Casinos

Rund um die Europameisterschaft kann man davon ausgehen, dass rund um Blackjack Tabelle, Roulette und Co. auch besondere Angebote in vielen Online Casinos geben wird.

Spezielle Slots mit der Thematik Fußball zum Beispiel gibt es bei vielen Anbietern zu diesem Anlass. Somit müssen an den Slot Machines beispielsweise Bälle anstatt Früchte gesammelt werden, die dann Aufschluss über die Gewinnsummen geben.

Ebenso kann es auch sein, dass es zur Fußball Europameisterschaft Angebote mit Einzahlungsboni und Co. geben wird. Für die eigene Einzahlung bekommen die Spieler in einem solchen Fall einen Bonus gutgeschrieben und können auf diese Weise zusätzliches Geld im Online Casino einsetzen.

Fußball gucken mit Nebenbeschäftigung

Die Anbieter von Online Casinos erhoffen sich zudem auch, dass sie vermehrt Spieler erreichen können. Allen voran natürlich diejenigen Fußball-Fans, die alle Spiele im heimischen Wohnzimmer verfolgen wollen und somit für die Zeit rund um die Spiele noch eine Beschäftigung suchen. Was wäre da passender, als im Online Casino das eigene Glück herauszufordern und sich mit Online Poker und Co. zu befassen?

Durch besondere Bonuszahlungen werden neue Spieler angesprochen, aber auch bereits angemeldete Nutzer können von besonderen EM-Boni in vielen Fällen profitieren und sich hierdurch Vorteile zunutze machen.

Somit hat man ganz einfach die Möglichkeit, sich in der Halbzeitpause eines der EM-Spiele bei einem Online Casino anzumelden, einfach und sicher Geld einzuzahlen und dann beispielsweise nach der Partie eine erste Runde Black Jack oder Roulette zu spielen. Mit ein wenig Glück gewinnt man dabei auch noch und hat somit die Chance, seinen eigenen Einsatz zu vergolden. Ganz so, wie es am Ende des Turniers hoffentlich auch der eigene Favorit machen sollte.

Für viele Spieler zeichnet sich dabei aus, dass es in vielen Online Casinos eine umfassende Auswahl an unterschiedlichen Spielen gibt und man hier somit flexibel und vielseitig das eigene Glück herausfordern kann.

Einfluss von Groß-Ereignissen auf Online Casinos allgemein

Nicht nur Fußball-Turniere haben oftmals einen Einfluss auf Entwicklungen und Trends in Online Casinos, auch andere Events und Veranstaltungen können sich direkt darauf auswirken.

So spielt oft auch der jährlich stattfindende Eurovision Song Contest eine Rolle oder aber die Vergabe der Oscars. Anhand dessen ist zu erkennen, dass Online Casinos gemeinhin dem Alltagsgeschehen unterliegen und somit einen Einfluss hiervon nehmen. So kann man die Menschen einfach ansprechen und mit spannenden und aktuellen Themen auf diese zugehen. Das sorgt für großes Potential.

Fazit: Fußball-EM und Co. wirken sich unmittelbar aus

Betrachtet man die Angebote und Trends in Online Casinos oder zumindest bei vielen Anbietern dieser Branche, stellt man fest, dass große Events und Ereignisse einen Einfluss auf diese haben. Deutlich wird dies im Jahr 2020 sicherlich bei der Fußball-EM, die im Sommer stattfinden wird.

Hierzu dürften die Online Casino Anbieter bereits jetzt daran arbeiten, entsprechende Slots zu entwickeln oder bereits vorhandene Angebote zu modifizieren. Für die Spieler bedeutet das dann einen gesteigerten Spielspaß mit Fußball-Bezug sowie die Chance, von Boni und Co. zu profitieren. Im besten Falle gewinnt dann auch noch die eigene Mannschaft den EM-Titel.