Lohnen sich Casino Boni ohne Einzahlung?

Der Begriff „Casino Bonus ohne Einzahlung“ verrät bereits, wobei es sich hier handelt: einen Bonus, bei dem kein eigener Geldeinsatz notwendig ist. Wer eine solche Promotion nutzen möchte, der findet im Internet eine Vielzahl von Angeboten. Das Einzige, was der Spieler für einen solchen Bonus tun muss, ist, sich als Neukunde zu registrieren. Als Prämie wird dann eine Anzahl von Freispielen oder ein gratis Guthaben gewährt.

Nun stellt sich die Frage, ob sich ein Bonus ohne Einzahlung lohnt und ob ein solches Angebot tatsächlich in Anspruch genommen werden sollte.

Was ist ein Casino Bonus ohne Einzahlung?

Oftmals bleibt diese Frage auf den diversen Portalen unbeantwortet. Die Folge ist, dass Spieler sich registrieren und nicht wissen, in welchen Formen die Boni ohne Einzahlung angeboten werden.

Ein Bonus ohne Einzahlung ist vor allem eine Möglichkeit, das Glücksspielportal einem Test zu unterziehen. Dass eine entsprechende Promotion nicht erkannt und somit nicht genutzt wird, liegt teils auch an der Sprache, da viele virtuelle Spielhallen einen solchen Bonus als “No Deposit Bonus” anbieten.

Die Sache ist im Großen und Ganzen recht einfach. Von dem Casinobetreiber wird ein Bonusguthaben vergeben, ohne dabei großartige Bedingungen zu stellen. Folgende Schritte sind meist zum Erhalt durchzuführen:

Registrierung bzw. die Erstellung eines Kundenkontos in einem Online Casino.

Eventuell muss bei der Anmeldung ein Bonuscode eingegeben werden.

Oftmals ist es notwendig, sich über einen Partnerlink anzumelden, um die Promotion zu erhalten.

Geboten werden zwei Boni ohne Einzahlung:

Kostenloses Startguthaben

Freispiele

Fakt ist, dass ein solcher Bonus stets beansprucht werden sollte. Auch Spieler in Deutschland können Boni ohne Einzahlung problemlos erhalten. Die Betreiber haben längst die Vorteile dieser Bonusangebote in der Kundenakquise erkannt und stellen ihren neuen Kunden daher Freispiele und Guthaben zur Verfügung. Es gibt wohl kaum einen Bonus, der überzeugender ist, denn so kann ein Glücksspielportal ohne Risiko und kostenlos unter die Lupe genommen werden, bevor dann die erste eigene Geldeinzahlung erfolgt.

Die Vor- und Nachteile eines kostenlosen Bonusangebots

Für alle, die gern in einer landbasierten Spielbank spielen, wird es eine tolle Angelegenheit sein, einmal etwas „geschenkt“ zu bekommen, wenn das Casino betreten wird, wobei hier erwähnt werden muss, dass „geschenkt“ nicht ganz richtig ist, doch dazu später mehr. Dass die Betreiber der Portale solche Boni anbieten, hat einen Grund: Der Konkurrenzdruck in der Branche ist hoch und jedes Portal möchte mit seinem Bonusangebot neue Kunden anziehen.

Die wichtigsten Vor- und Nachteile des No Deposit Bonus sind:

Vorteile Nachteile Gratis Spiel ohne Einzahlung

Casino kann kostenlos getestet werden

Neue Spiele im Echtgeldmodus entdecken Umsatzbedingungen müssen erfüllt werden

Teils werden dafür nur kurze Zeiträume eingeräumt

Ein Bonus ohne Einzahlung bietet den großen Vorteil, dass ein oder mehrere Spielautomaten gratis gespielt werden können. In den meisten Fällen erhält der Kunde Freispiele, mit denen ein bestimmter Slot genutzt werden kann. Das ist vor allem dann perfekt, wenn Bedenken bestehen, eine Einzahlung vorzunehmen. Hier finden Sie weitere Informationen: Automat spielen kostenlos .

Auch wenn ein solcher Bonus viele Vorteile hat, so bringt er auch Nachteile mit sich. Doch wie kann ein solcher Bonus Nachteile mit sich bringen? Diese Nachteile hängen stets mit den Bonusbedingungen zusammen, die der Spieler erfüllen muss, damit die möglichen Gewinne aus dem kostenlosen Spiel zur Auszahlung kommen können:

sehr hohe Umsatzanforderungen wie bspw. 99-fach

sehr kurzer Bonuszeitraum wie bspw. 3 oder 7 Tage

eine vorherige Einzahlung ist für die Auszahlung notwendig

Spieler setzen viel zu viel Geld ein, um den Bonus freizuspielen

Das bedeutet, kein Spieler sollte sich von einem Bonus unter Druck setzen lassen, sondern ganz ruhig und bedacht weiterspielen.

Wofür bietet ein Online Casino einen Bonus ohne Einzahlung an?

Die Betreiber der Online Glücksspielportale wissen, dass die Konkurrenz nicht schläft. Bei einem No Deposit Bonus handelt es sich um ein wirksames Mittel, wenn es darum geht, Neukunden zu werben. Gibt ein Portal einen entsprechenden Bonuscode bekannt, sorgt dies für Aufmerksamkeit bei den Spielern.

Der Casino Bonus ohne Einzahlung ermöglicht:

das risikolose Testen des Spieleangebots.

das Casino mit anderen zu vergleichen.

den Kundensupport zu testen.

gegenüber dem Portal Vertrauen aufzubauen und zu erleben, dass Gewinne tatsächlich ausgezahlt werden.

die Abläufe und Anwendungen zu erproben und sich mit der Menüführung vertraut zu machen.

Bonus ohne Einzahlung mit Bonuscode

Es kann durchaus vorkommen, dass der Betreiber einen Bonuscode vorgibt, der einzugeben ist, um den Bonus ohne Einzahlung zu erhalten. Das Prinzip ist hier einfach. Der entsprechende Gutscheincode wird in der Regel direkt bei der Registrierung in das entsprechende Feld eingegeben, damit der gratis Bonus im Anschluss direkt gutgeschrieben wird. Hin und wieder ist es notwendig, den Code dem Kundensupport zu übermitteln oder den Bonus im Kundenkonto freizuschalten.

Die Bonusbedingungen sind entscheidend

Oft wird ein Bonus ohne Einzahlung als „Geschenk“ bezeichnet. Doch dabei handelt es sich um einen Irrtum, denn letztendlich unterliegen die erzielten Gewinne gewissen Umsatzbedingungen, die es zuerst zu erfüllen gilt, bevor eine Auszahlung beantragt werden kann. Hier sollte man darauf achten, dass diese fair sind und es dem Spieler möglich ist, sie zu erfüllen.

Beispielsweise ist die Vorgabe eines 35-fachen Umsatzes mit einem Bonuszeitraum von 14 oder 30 Tagen als fair anzusehen. Dahingegen ist ein 65-facher Umsatz innerhalb von drei Tagen für viele Spieler nicht machbar. Die Rollover-Vorgaben müssen mit dem Gewinn (oder dem Bonusguthaben) multipliziert werden, um den Umsatzbetrag zu errechnen, der generiert werden muss.

Ein Beispiel: Mit 30 Freispielen ohne Einzahlung wurde ein Gewinn von 2,34€ erzielt. Die Rollover-Vorgaben fordern einen 45-fachen Umsatz, dann muss der Gewinn damit multipliziert werden: (45 x 2.34 =) 105,30€ müssen dann generiert werden.

Hinzu kommt noch der Bonuszeitraum von bspw. 7 Tagen. In dieser Zeit ist der Umsatz zu erzielen. Das Problem: Die Betreiber deckeln den Auszahlungsbetrag, so dass bspw. nur maximal 50€ ausgezahlt werden. Wer beispielsweise 75€ gewinnt, der erhält davon lediglich 50€. Des Weiteren dürfen Boni lediglich an gewissen Casinospielen freigespielt werden und Tischspiele wie Blackjack und Co. sind davon in der Regel ausgeschlossen.

Der Bonus ohne Einzahlung – Stets eine gute Idee

Letztendlich geht es bei einem Casino Bonus ohne Einzahlung nicht um den Gewinn, sondern darum, sich mit dem entsprechenden Portal vertraut zu machen. Da die Bonusbedingungen oftmals sehr hoch ausfallen, sollte nicht unbedingt davon ausgegangen werden, dass es am Ende zu einer Auszahlung kommt. Wird dies beachtet, dann gibt es keine Nachteile bei einem gratis Bonus ohne Einzahlung, sondern lediglich Vorteile, womit sich ein solcher Bonus im Grunde stets lohnt.