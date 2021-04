Megatalente Jahrgang 2004 (24): Kaiky Melo

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente...

Im Jahr 2020 beleuchteten wir im Frühjahr die 60 größten Nachwuchstalente der Jahrgänge 2002 und 2003. Im Jahr 2021 nehmen wir uns die Supertalente des Jahrgangs 2004, also aktuell 16- oder 17-jährige Spieler vor. Auf lange Sicht solltet ihr euch die Namen, die wir in dieser Serie vorstellen, dringend merken.

Kaiky Melo

IV, 17 (12.1.2004), BRA – FC Santos

Absolut kein Beobachter hat Zweifel an einem baldigen Durchbruch des brasilianischen U16-Teamkapitäns Kaiky Melo, der soeben in die U17-Nationalelf Brasiliens aufstieg. Der 186cm große Innenverteidiger bringt alles mit, was ein moderner Abwehrchef braucht und spielt bereits jetzt völlig anders und wesentlich abgebrühter als andere 17-Jährige. Kaiky ist ein absoluter Mentalitätsspieler, der Zweikämpfe und Kopfballduelle beinhart annimmt, in erster Linie aber eine enorme Spielintelligenz mitbringt. Viele sehen in ihm bereits einen neuen Thiago Silva.

Neben den klassischen defensiven Verteidigertugenden bringt Kaiky aber auch außergewöhnliche Stärken in Ballbesitz mit. Der 17-Jährige ist ein ausgezeichneter Aufbauspieler, der gerne einige Schritte aus dem Abwehrverbund herausmacht und dank seiner starken Technik und Voraussicht auch mal die erste Pressinglinie des Gegners stehenlässt. Speziell seine sehr genau und gut tempierten langen Pässe sind bereits jetzt gefürchtet. Gegen den Ball ist Kaiky zudem eine ungewöhnliche Pressingwaffe, denn wenn es die Situation zulässt, rückt der Innenverteidiger schon mal enorm weit nach vorne und presst 25, 30 Meter vor dem gegnerischen Tor. Seine Fähigkeit das Spiel zu lesen, macht ihn besonders stark, zumal er derartige Vorstöße gegen den Ball zumeist nur dann macht, wenn defensiv davon keine Gefahr ausgeht. Obwohl er eine derartig proaktive Herangehensweise ans Pressing hat, macht er nur sehr selten Fehler bzw. verschätzt sich so gut wie nie.

Dass er dies nicht nur auf Nachwuchslevel kann, durfte Kaiky ebenfalls schon beweisen. Etatmäßig ist er noch Mitglied der FC Santos U20, aber in den letzten Wochen machte er den nächsten Schritt und rückte in die Kampfmannschaft des FC Santos auf. Nicht etwa als Einwechselspieler, sondern als Starter: Ende Februar spielte er seine erste von bisher zwei Partien in der Staatsmeisterschaft. Zudem spielte er in der Copa Libertadores, der südamerikanischen Champions League, zweimal gegen den venezolanischen Klub Deportivo Lara durch und erzielte dabei auch seinen ersten Profitreffer. In all seinen vier bisherigen Einsätzen spielte Kaiky von Beginn an.

Gerade in Spanien könnte sich der junge Brasilianer seinen nächsten Klub wohl aussuchen – und das obwohl sowohl Real Madrid, als auch der FC Barcelona derzeit ausgezeichnete Abwehrtalente im Talon haben. Angesichts des beeindruckenden Standings, das der Innenverteidiger in Brasilien bereits innehat, wird es aber auch eine Art Prestigefrage werden, wer das Rennen um den Abwehrchef machen wird. Billig wird es jedenfalls nicht: Kaiky Melo hält noch einen Vertrag bis Winter 2023 und Santos kann ihn schon jetzt mit jedem weiteren Einsatz teurer machen…