Die besten eSport-Spiele zum Wetten

eSports erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, besonders unter jungen Spielern. Mittlerweile sind eSports sogar beliebter als traditionelle Sportwettkämpfe, während eSports ebenfalls live verfolgt werden können. Der eSport-Markt wird sogar mit einem noch größeren Potenzial betrachtet als der anderer Sportarten. Spieler von eSports erfreuen sich gleichzeitig einem ähnlich hohen Gehalt wie Profisportler, mitsamt Ruhm.

Was sind eSports?

Bevor wir weiter in die Welt der eSports eintauchen, schauen wir uns zunächst an, was eSports eigentlich sind.

Bei eSports handelt es sich keineswegs um Sport der herkömmlichen Form, der eine hohe körperliche Fitness voraussetzt. Die Bezeichnung ist ein wenig irreführend, sodass man den Eindruck hat, es würde sich um echten Sport handeln – nur mit dem Unterschied vielleicht durch Virtual Reality von zu Hause aus betrieben zu werden.

Nichts könnte dem eSport ferner liegen. In Wahrheit handelt es sich dabei um Videospiele mit einem Wettkampf, der zwischen einzelnen Spielern oder Teams ausgetragen wird. Bei Videospielen spielt man für gewöhnlich gegen den Computer, doch hierbei spielen wirklich echte Spieler gegeneinander. Dies verleiht eSports ein neues, interessantes Element.

An eSports gibt es verschiedene Genres, ähnlich wie es unterschiedliche Sportarten gibt. In den letzten Jahren sind eSports förmlich explodiert und es gibt auf der Welt verteilt ganze Teams. Darunter sind einige Teams aus zu echten Berühmtheiten herangewachsen. Bei den jeweiligen Spielen gibt es unterschiedliche Wettkämpfe. Jeder Wettkampf kann live gestreamt werden und wie bei einem Fußballspiel sitzen Fans schreiend vor einem Bildschirm.

Was sind eSports Wetten?

Wie bei anderen Sportarten, wie Fußball oder Pferderennen, haben eSports-Fans die Möglichkeit auf eSports Teams oder auch einzelne Spieler zu setzen. Der Vorgang ist dazu im Prinzip gleich wie bei Sportwetten.

Um eine Wette auf eSports abzuschließen, gibt es sowohl spezielle Wettplattformen als auch Spieleplattformen, die eSport-Wette mit in ihr Repertoire aufgenommen haben. Zu den Spieleplattformen gehören auch Online Casinos. Neben Sportwetten und Online Casino Echtgeld Spielen können bei den besten virtuellen Casinos auch eSport-Wetten abgeschlossen werden.

Dies sind die besten eSports, auf die Sie wetten können

Wer sich noch nicht weiter mit eSports auskennt, der wird vermutlich vom riesigen eSports-Wettangebot überfordert sein. Um Ihnen die Entscheidung ein wenig zu erleichtern, haben wir für Sie die besten eSports-Spiele herausgesucht, auf die es sich lohnt zu wetten.

Counter Strike: Global Offensive

Counter Strike ist bereits seit Jahren ein überaus beliebtes Spiel und ist tatsächlich eines der am meisten gespielten PC-Spiele. Es handelt sich hierbei zwei um einen Ego-Shooter, bei dem Sie auf einzelne Spieler setzen, doch wenn Sie das Spiel live verfolgen, werden Sie garantiert actionreich unterhalten werden.

Ähnliche Spiele wie Counter Strike sind Call of Duty und Halo, die im Bereich des eSports nicht weniger beliebt sind.

Call of Duty

Call of Duty von Activision ist sehr ähnlich wie Counter Strike aufgebaut und beinhaltet als Spiel eine militärische Operation. Das erste World Championship wurde 2013 zu Call of Duty im Jahr 2013 abgehalten und hielt bereits 1 Million für den Wettgewinner bereit. Am beliebtesten ist das Spiel in Nordamerika, Australien, Lateinamerika, aber auch in Großbritannien. In Deutschland scheint es noch ein wenig unter dem Radar zu fliegen.

Dota 2

Bei Dota 2 handelt es sich um ein sogenanntes Battle Arena-Spiel, in dem zwei Teams mit jeweils fünf Spielern gegeneinander antreten. Beim von Valve entwickelten Videospiel geht es vor allem darum, ein antikes Gebäude vor dem Gegnerteam zu beschützen. Dies geht daraus hervor, dass es sich um einen Nachfolger von Defence of the Ancients handelt. Bei Dota 2 können Sie immer einem ziemlich großen Geldpreis entgegensehen. 2019 betrug er beispielsweise ganze 34 Millionen.

Das Spiel ist gehört zu den größten eSport-Disziplinen auf der ganzen Welt. Folglich gibt es zu Dota 2 internationale Wettkämpfe. Machen Sie sich ein Bild vom Spiel und verfolgen Sie einen Livestream eines Dota 2-Finalspiels.

League of Legends

League of Legends wurde von dem weltweit berühmten Spiel World of Warcraft III inspiriert und durch Riot Games entwickelt. Die größte Fangemeinde zu League of Legends befindet sich in Europa und Nordamerika, doch hat es auch in Asien in den letzten Jahren an Beliebtheit zugenommen. Ähnlich wie Dota 2 wird es in Teams gespielt.

Für Wetten eignet sich League of Legends auf Einzelkämpfe oder als Spielergebnis.

StarCraft II

Blizzard hat mit StarCraft II ein Spiel geschaffen, in dem es hauptsächlich um Kämpfe im Weltall von drei unterschiedlichen Spezies geht. Vor allem in Süd Korea erfreut es sich solch großer Beliebtheit, dass für StarCraft eSport ein eigener Fernsehkanal eingerichtet wurde.

Bei StarCraft können Sie auf die Ergebnisse einzelner Turniere sowie Spieler wetten. Die Weltmeisterschaft zu StarCraft II bot dem Gewinner ein Preisgeld in Höhe von 400.000 US-Dollar. Noch ist es in Europa nicht sonderlich bekannt, aber wächst die Beliebtheit von StarCraft II von Tag zu Tag nicht nur in Asien.

Heroes of the Storm

Der Spieleentwickler Blizzard wollte sich gegenüber anderen eSports hervorheben und hat es mit Heroes of the Storm geschafft. Im Spiel wurden die Welten von World of Warcraft, Starbattle, Diablo und The Lost Vikings miteinander vereint. Es spielen hierbei jeweils 5 Spieler gegeneinander, von denen jeder Spieler einen Charakter aus den unterschiedlichen Spieluniversen kontrolliert.

Bei Wetten auf Heroes of the Storm ist es üblich, auf den definitiven Gewinner zu wetten. Alternativ können Sie auf einen Spieler setzen, der sich im Spiel am besten geschlagen hat.