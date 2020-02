Fußball im Online Casino

Täglich flimmern über unsere Bildschirme Werbespots in denen Fußballstars die Zuschauer auffordern gegen Sie bei einem Online Buchmacher zu tippen. Von einigen Stars ist...

Täglich flimmern über unsere Bildschirme Werbespots in denen Fußballstars die Zuschauer auffordern gegen Sie bei einem Online Buchmacher zu tippen. Von einigen Stars ist auch bekannt, dass Sie selbst leidenschaftliche Zocker sind. Glaubt man den Gerüchten gab es bei der Fußball WM in Südafrika sogar einen von Jogi Löw genehmigten Pokertisch im Quartier der deutschen Nationalmannschaft. Neben Sportwetten und Pokertisch drehen sich im Online Casino auch bei einigen Slotspielen die Walzen um das runde Kunstleder. Einige der besten Fußball-Slots wollen wir in den nächsten Absätzen etwas genauer vorstellen.

Football Gladiators – Mit Profis in der Arena

Wenn Sie wissen wollen, wie sich Andrea Pirlo, Robin van Persie, Rio Ferdinand und Toni Kroos als Gladiatoren im alten Rom schlagen, sollten Sie sich unbedingt dieses großartige Slotspiel ansehen. Auf 5 Rollen kämpfen die vier weltbekannten Stars um Symbolkombinationen, welche entweder Gewinne oder Bonusfunktionen aktivieren. Beim Chariot-Race fährt man dann gegen einen Gegner, der mit allen Wassern gewaschen ist. Hierbei geht es um Freispiele und um Multiplikatoren auf Gewinne. Beim Battle Bonus Feature müssen sich die vier Stars gegen wilde Biester behaupten und zeigen wer Herr in der Arena ist. Wer sich das Spektakel selbst ansehen möchte, kann in einem Casino seiner Wahl das Slotspiel testen. Die meisten Plattformen bieten interessierten Kunden die Option an kostenlos im Spielgeldmodus die Slotspiele auszuprobieren.

Bicileta – Der Fallrückzieher

Fußballexperten wissen natürlich, dass „Bicileta“ der spanische Ausdruck für „Fallrückzieher“ ist. Es ist aber auch der Name von einem Slotspiel, welches der schwedische Spieleentwickler Yggdrasil in die Online Casinos rund um den Globus gebracht hat. Die Schweden verzichten hierbei teure Stars unter Vertrag zu nehmen, sondern kreieren ihre eigenen Fußballgrößen. Diese schauen bekannten Kickern wohl auch nur zufällig sehr ähnlich. Auch dieses Slotspiel besitzt 5 Walzen, auf denen sich verschiedene Symbole und Fußballer befinden. Hieraus können 25 verschiedene Gewinnreihen gebildet werden. Ab drei gleichen Symbolen auf einer Reihe hintereinander wird ein Gewinn ausgezahlt. Im Basisspiel ist noch relativ wenig Action geboten. Schafft man es jedoch mit den Bonussymbol die Freispiele auszulösen zweigen die Kicker was sie technisch auf der Pfanne haben. Wenn einer der Charaktere während der Freispiele auftaucht, muss man versuchen mit einem Fallrückzieher den Torwart zu überwinden. Klappt das, verwandet sich der Spieler für die verbleibenden Freispiele in ein Jokersymbol, das auf seiner Position kleben bleibt und die Funktionen der anderen Symbole übernimmt. Das erhöht natürlich die Gewinnchancen. Man kann bis zum 1000-fachen seines Wetteinsatzes somit herausholen.

Hugo Goal – Der TV-Gnom als Fußballgott

Erinnern Sie sich noch an Hugo, dem witzigen Zeichentrick-Gnom. Er war der Hauptdarsteller einer der ersten interaktiven Fernsehshows. Er ist auch der Star beim Play´n GO Slotspiel „Hugo Goal“. Das Grundspiel von dem Geldspielautomaten besitzt nur 3 Rollen mit 5 Gewinnlinien. Damit das relativ einfache Spiel so richtig Fahrt aufnimmt, tritt Hugo in allen möglichen Situationen in Erscheinung. Natürlich fehlen auch seine witzigen Zwischenrufe nicht. Auch die Hexe Afskylia ist als Schiedsrichter mit von der Partie und sieht natürlich sexy wie immer aus. Der Höhepunkt des Spiels ist aber sicherlich das Elfmeterschießen. Es wird ausgelöst, wenn das komplette Spielfeld mit einem einzigen Symbol ausgefüllt ist. Das allein gibt schon einen satten Gewinn. Beim Elfmeterschießen geht es dann darum, den Gewinn zu vervielfachen. Um das zu tun, stritt man selbst mit 5 Schüssen gegen Hugo an, der das gegnerische Tor hütet. Bei jedem Treffer gibt es dann einen Multiplikator, bei jedem verschossenen Elfer einen dummen Kommentar von Hugo.

Top Strike Championship

Bei diesem Slotspiel befindet man sich mitten auf dem Spielfeld in einem prallgefüllten Stadion. 75.000 Augenpaare warten auf den Anpfiff. Selbst die 5 Walzen des Slots sind transparent, sodass nur die Symbole zu sehen sind. Hiervon gibt es 10 an der Zahl. Neben den acht regulären Bildern gibt es auch noch ein „Wild-Symbol“. Dieses zählt als Joker, kann alle anderen ersetzen und somit neue oder längere Gewinnkombinationen erschaffen. Zudem gibt es das Top-Strike-Championship Symbol. Wenn dieses 3x auf dem Spielfeld bei einem Dreh auftaucht, wird ein kleines Bonusspiel freigeschaltet. Bei diesem muss man den Ausgang verschiedener Partien voraussagen. Liegt man richtig, kommt man in die nächste Runde. Hierbei geht es im KO-System bis ins Endspiel, in dem man nicht nur einen goldenen Pokal, sondern auch sich den Siegerpreis in Cash abholen kann.

Da man alle diese Spiele kostenlos mit Spielgeld testen kann, eignen Sie sich hervorragend, wenn man vor einem Spiel oder in der Halbzeitpause auf den anpfiff wartet und einmal etwas anderes ausprobieren will.