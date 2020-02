EM 2020: Klassisch im TV oder unabhängig im Stream?

Am 12. Juni pünktlich um 21 Uhr geht es los: Die EM 2020 startet in Rom mit dem Eröffnungsspiel Italien gegen Türkei. Wer Glück...

Am 12. Juni pünktlich um 21 Uhr geht es los: Die EM 2020 startet in Rom mit dem Eröffnungsspiel Italien gegen Türkei. Wer Glück hat, konnte Karten für eines der begehrten Spiele ergattert. Doch welche Möglichkeiten bleiben den Fans, wenn das Spiel nur am Bildschirm verfolgt werden kann? Free-TV, Pay-TV oder Stream?

Die Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft wurden im Privatfernsehen von der Sendergruppe RTL in Österreich wie auch in Deutschland übertragen. In der Endrunde kommen jedoch wieder die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten zum Zug. Für österreichische Fans und Zuschauer heißt dies, dass der ORF der wichtigste Sender im kommenden Sommer sein wird. Im Nachbarland Deutschland teilen sich dagegen ARD und ZDF die Übertragungen untereinander auf.

Anders als bei den großen Vereinsturnieren der letzten Jahre haben Sky und DAZN diesmal keine Rechte erworben. Somit wird keines der Spiele im Pay-TV laufen, sondern alle Begegnungen im Free-TV übertragen. Doch auch in diesem Bereich wird sich ab 2020 einiges ändern: Versandriese Amazon hat sich die Champions-League-Rechte gesichert und strahlt dieses Turnier exklusiv aus.

Quelle: Pixabay

Fußball-EM 2020 per Stream

Zum ersten Mal spielen bei einem Fußball-Großereignis auch Streaming-Übertragungen eine große Rolle. Der Download von Apps diverser Programmanbieter ist nicht erforderlich, da die Rechte bei den öffentlichen Sendeanstalten liegen. Somit wird das Angebot auch in der entsprechenden Mediatheken ORF-TVthek zu sehen sein.

Wer während der Fußball-EM 2020 in Deutschland oder der Schweiz unterwegs ist, braucht keine Angst haben, wichtige Spiele zu versäumen. Erstens sind beide Länder ebenfalls für das Turnier qualifiziert und zweitens haben auch deren Sendeanstalten mit Play SRF sowie der ARD- oder ZDF-Mediathek entsprechende Streaming-Portale, auf denen die Spiele zu sehen sein werden. Zu beachten dabei ist, dass die Sendeanstalten die Übertragungsrechte meist nur für das eigene Land erwerben. Es ist daher nicht möglich, die Spiele in der ORF-Mediathek per Stream anzusehen, wenn man sich gerade in Deutschland befindet.

Daumen drücken für seine Lieblingsmannschaft kann jeder Fan also von überall aus: Aktuell stehen die Europameister 2020 Quoten besonders für Frankreich, Belgien, England, Deutschland und die Niederlande sehr gut. Österreich liegt derzeit eher im hinteren Mittelfeld, kann jedoch mit einer guten Strategie und viel Überraschungen noch für Nervenkitzel sorgen. Von den Prognosen sollten sich Fußballfans daher nicht aus der Ruhe bringen lassen. Mit insgesamt 19 Toren innerhalb der Qualifikations-Gruppe steht Österreich immerhin auf Platz 1. Allerdings führt Polen in Sachen Punkten mit 25 die Tabelle an und degradiert Österreich auf Platz 2. Wenn das Team um Julian Baumgartlinger sein Können weiterhin so einsetzt, darf sich die Konkurrenz bei der EM 2020 warm anziehen.

Vielfalt wie noch nie

Die moderne Technik macht es möglich! Mit den unbegrenzten Möglichkeiten ist es fast unmöglich, ein Spiel zu verpassen. Vorbei sind jene Tage, an denen man sich einen Knopf ans Ohr hielt, um zumindest auf der Tonspur den Spielverlauf mitzubekommen. Kleine Portable-TVs mit unscharfem Bild, die neben dem Grill platziert wurden, gehören der Vergangenheit an und wurden durch Tablets mit bester Bild- und Tonqualität ersetzt. Aktuelle Spielstände und Informationen in Echtzeit sollten bei der EM 2020 somit an keinem Fan vorbeigehen.