Rapid-Fans: „Selbstvertrauen für das Cup-Finale holen“

Der SK Rapid trifft nach der knappen 0:1-Niederlage im Auswärtsspiel gegen den SK Sturm heute zuhause auf die Grazer. Wir wollen uns ansehen was sich die Rapid-Fans vom Spiel gegen die Blackies erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Green_White Anfield Devil: „Freitag gab es die knappe Niederlage, heute wird es ein X und am Mittwoch gibt’s den Sieg – kann ich gut damit leben!“

schleicha: „Wichtig wird auch, dass wir bei defensiven Standards besser agieren. Einerseits schon die unnötigen Fouls an sich unterlassen und andererseits dann beim Verteidigen besser aufzupassen. Da gab es zwei bis drei Szenen in Graz, die so eigentlich nicht passieren dürfen. Bei einer völlig neuen Innenverteidigung noch dazu bei körperlichen Nachteilen – ist das natürlich nicht ganz überraschend gewesen, aber wird meiner Meinung nach ein entscheidender Faktor am Mittwoch wie auch in Klagenfurt. Umgekehrt müssen wir unsere Szenen selbst besser fertig spielen. Das war in Graz in Ansätzen gut gemeint, aber am Ende immer zu wenig. Aus taktischer Sicht bin ich gespannt ob jemand besondere Mittel findet den Gegner vor Probleme zu stellen. Gerade auf unserer Seite wäre es wichtig, dass wir Sturm etwas in Bedrängnis bringen können.“

Tobal12345: „Finde grundsätzlich kann man auch das Heimspiel ruhig ein Eckerl abwartender angehen – Sturm muss gewinnen, wenn sie Meister werden wollen. Dafür in den Phasen, in denen man nach vorne geht, mehr Personal mitnehmen und dem entsprechenden Nachdruck an den Tag legen.“

hyks: „Ich denke, dass wir daheim eine etwas andere Grundausrichtung haben werden, im Gegensatz zum Gastspiel in Graz. Auch wenn das Cupfinale natürlich das Ziel aller Ziele sein wird, dürfen wir die Tabelle nicht außer Acht lassen. Tabellenplatz 3 ist noch immer drin. Wir haben noch das Gastspiel in Linz. Sturm ist meiner Meinung nach natürlich leichter Favorit aber sie wollen Meister werden und haben daher den Druck. Das könnte uns ein wenig entgegenkommen. Mit einem X könnte ich leben, mit einer weiteren Niederlage, könnte es tabellarisch schwer werden, den Anschluss an LASK zu halten. Flutlichtspiel, gut besuchtes Stadion, Rapid wird hoffentlich von den Fans getragen werden.“

Grüner-Wiener: „Sieg Rapid, Niederlage LASK und X bei Salzburg wäre ein Traum.“

Waldi_SCR: „Hoffe man spielt ein bisschen mit der Wut im Bauch nach dem bitteren Ausgang am Freitag und vor allem voll auf Sieg, da uns Unentschieden im Kampf um Platz 3 überhaupt nicht weiterhelfen.“

LiamG: „Ich will heute einen guten Auftritt von uns sehen, inklusive Tor(en) und zumindest einen Punkt. Ich will Platz 3 noch nicht abschreiben und ein wenig Selbstvertrauen für Mittwoch wird uns sicher auch nicht schaden. Gemma!“

grubi87: „Heute wird gewonnen. Alternativlos. Fortsetzung am Mittwoch.“

Manuel20: „Wenn man wieder verliert, hätte man in den letzten drei Runden einen ganzen Punkt geholt, das würde die Euphorie natürlich mal wieder im Keim ersticken. Wobei wir alle wohl aufs Cupfinale hoffen.“

schleicha: „Und was ist, wenn wir gewinnen? Warum so negativ? Wir haben eine Möglichkeit heute den Kampf um Platz 3 anzuheizen und Sturm einen Vorgeschmack auf Mittwoch zu geben. Ich rechne mit einer guten Leistung. Ob es zum Sieg reicht wird wohl auch von der Personaldecke abhängen.“

noname1899: „Es ist halt typisch Rapid, dass immer nur totale Euphorie oder Betrübtheit herrschen kann. Ich gehe heute relativ entspannt in die Partie. Natürlich würde ich gerne Dritter werden und somit direkt Europacup spielen. Realistisch betrachtet wird es heute halt auf unser Personal ankommen. Egal wie die nächsten beiden Spiele ausgehen, ich will einfach diesen Scheiß-Cup nächsten Mittwoch gewinnen.“

