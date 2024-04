Sturm-Fans: „Werden uns in Hütteldorf leichter tun…“

Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel gegen den SK Rapid trifft der SK Sturm heute erneut auf die Hütteldorfer. Was erwarten sich die Fans von...

Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel gegen den SK Rapid trifft der SK Sturm heute erneut auf die Hütteldorfer. Was erwarten sich die Fans von dem Auswärtsspiel in Wien? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört und die Kommentare der Anhänger für euch zusammengefasst!

JoggaBonito: „Ich glaube wir werden uns in Hütteldorf leichter tun, daheim können sie es sich nicht leisten den Bus zu parken. Wenn sie mehr fürs Spiel machen müssen, können wir besser pressen und haben dann mehr Räume. Leichte Rotation wird auch ein Thema bei uns werden, um für das Salzburg spielfrisch zu sein, auch wenn das Spiel am Freitag wahrscheinlich gar nicht so eine laufintensive Partie war für unsere Verhältnisse. Bin gespannt wie es Ilzer angehen wird.“

graz_fan: „Fürchte es wird genau die gleiche Partie. Bei uns hat man schon gemerkt, dass es um viel geht. Ich kann mich kaum an eine Szene erinnern, wo wir nicht mit mindestens einen Außenverteidiger hinten zur Absicherung waren, was es natürlich auch schwerer macht über außen hinter die Linie zu kommen. Ja, Rapid wird mehr machen, aber die werden wieder nicht so viel riskieren, dass wir sie auskontern. Hatte auch den leichten Eindruck, dass sie sich vor dem Finale nicht verausgaben wollen. Bei den vielen Ausfällen kannst halt so gut wie gar nicht rotieren vorher. Wird also wieder eine Partie, wo aus dem Spiel nicht viel geht, hoffe ein Standard wird es für uns entscheiden.“

Sohnemann: „Ich glaube, in den Schnittpartien dürfen wir uns heuer keine spielerischen Highlights mehr erwarten. Es geht um zu viel, als dass man es für einen Sonderplatz in der „Galerie der wertlosesten und dümmsten Gustostückerl“ riskieren würde. Ich erwarte, ähnlich zum Hinspiel, eine defensiv starke Rapid-Mannschaft, die mehr nach vorne machen wird – da der 3. Platz sonst wohl schon weg ist. Das sollte uns Räume zum Kontern geben, die wir aber, im Vergleich zu gestern, besser, präziser und effizienter nutzen und bespielen müssen. Ich glaube, bei der Aufstellung wird sich nicht viel ändern. Von Jatta war ich gestern etwas enttäuscht, würde ihn aber schon nochmal gerne von Beginn an sehen.“

Chr1s: „Ich rechne am Mittwoch maximal mit einem X. Dafür habe ich fürs Cupfinale ein gutes Gefühl. Spannend wird sein, ob es Rapid wieder mit der gleichen Taktik angeht. Dann wirds definitiv wieder ein torarmes Spiel. Wenn sie wirklich Platz 3 haben wollen, müssen sie aber fast offensiver auftreten.“

semmerl: „Ich denke auch, dass wir uns auswärts in Hütteldorf sogar leichter tun werden. Gehe davon aus, dass wir mehr Räume bekommen werden und hoffe auf einen Sieg. Bin im Stadion dabei, meine letzten drei Besuche im Allianz Stadion waren immer mit Auswärtssiegen verbunden, möge diese Serie weitergehen.“

lovehateheRo: „Mal schauen, ob Rapid wieder mit neun Mann verteidigt. Ich hoffe mal, dass die sich daheim mehr trauen, und wir so mehr Räume bekommen. Da war der Hartberg-Sieg halt auch kontraproduktiv, sonst müsste Rapid sicher mehr aufmachen im Kampf um Platz 3.“

steinzeit: „Auf was soll Rapid hoffen? Dass Hartberg „dreiert“ und somit sie überholt, aber der LASK damit in Reichweite bleibt? Nein, will Rapid „international“ werden, müssen dringend, zwingend Punkte daheim her! „Bus parken“ und auf die „vielleicht Chance“ hoffen wird und kann nicht die Vorgabe sein. Auch wenn man medial von einer „klassischen 0:0 Partie“ sprach, intern wird man sehr wohl registriert haben, dass „die Null“ vorrangig unserer (miesen) Chancenauswertung zu verdanken war. Rapid will und braucht den Dreier und wird uns sehr wohl ihr Spiel aufzwingen wollen. Und genau das brauchen wir, wollen wir. Räume für schnelles Umschalten, diese zweiten Bälle erkämpfen und ab ins Glück. Es wird genau unser Spiel, davon bin ich felsenfest überzeugt, weil eben Rapid einfach „muss“.“

stormzy: „Ich vermute ja auch, dass wir es heute etwas zurückhaltender angehen werden und, auch wenn wir auf Sieg spielen sollten, im Hinblick auf die beiden folgenden schweren Matches, doch ein bisschen adaptieren bzw. rotieren werden. Aufgelegt wären da eigentlich Schnegg und Bøving zurück in der Startelf. Ob es noch weitere Überraschungen geben wird?“

