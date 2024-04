Wird Joshua Kimmich nächste Saison noch für Bayern München spielen?

Ein defensives Mittelfeld ohne Joshua Kimmich dürften sich viele Bayern nicht mehr vorstellen können. Es ist aber nun einmal Tatsache, dass die Leistungen des...

Ein defensives Mittelfeld ohne Joshua Kimmich dürften sich viele Bayern nicht mehr vorstellen können. Es ist aber nun einmal Tatsache, dass die Leistungen des Spielers nicht immer auf höchstem Niveau sind. Zudem neigt sich sein Vertrag langsam, aber sicher dem Ende zu. Daher stellt sich die Frage, ob Kimmich in der nächsten Saison noch für den FC Bayern spielen wird. Diese Frage möchten wir gerne beantworten.

Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2025

Kimmichs Vertrag läuft noch bis 2025. Daher hat sich der Spieler bisher noch keine allzu großen Gedanken um die Zukunft gemacht. An sich keine große Sache, aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch der FC Bayern bis jetzt kein Interesse an einer Vertragsverlängerung zeigt. Dafür ist in den letzten Jahren einfach zu viel passiert. Ob Kimmich vorzeitig geht, seinen Vertrag verlängert oder nach Vertragsablauf zu einem anderen Verein wechselt, steht bisher noch in den Sternen. Was letztendlich passiert, dürfte auch von seinen Leistungen bei beliebten Spielen abhängen. Der Spieler könnte sich in einer kritischen Situation befinden, in der er die Gunst des Trainers und des Clubs verliert und bei den wichtigsten Spielen der Saison auf die Ersatzbank verbannt wird.

Seit mehr als zwei Jahren kann Kimmich nicht an seine alte Form anknüpfen

Nur wenige Spieler mussten in der letzten Saison so viel Kritik ertragen wie Kimmich. Er ist unwillentlich zu einem der größten Streitthemen des deutschen Fußballs geworden. Es steht außer Frage, dass der Spieler bereits seit über zwei Jahren nicht an seine alte Form anknüpfen kann. Unabhängig davon sollte er es nicht schwer haben, einen gut bezahlten Vertrag bei einem der besten Vereine der Welt zu finden.

Dietmar Hamann sieht nach wie vor ein großes Potenzial

Trotz aller Kritik ist Kimmich ein sehr talentierter Spieler und nicht alle Experten sehen das Problem bei ihm. Einige sind der Ansicht, dass er den FC Bayern verlassen und bei einem anderen Verein spielen sollte. Einer davon ist Dietmar Hamann, der Kimmich sogar einen Abgang wünscht. Seiner Ansicht nach blühe der Spieler bei einem anderen guten Verein regelrecht auf. Er sollte daher einen Wechsel von der Bundesliga in die LaLiga, Premier League oder Serie A in Erwägung ziehen.

Die Leistungen des Vereins könnten Kimmich zu einem Abgang bewegen

Joshua Kimmich wird zwar immer wieder zum Sündenbock gemacht, aber ein Blick auf den Mannschaftswert des FC Bayern zeigt, dass er noch immer zu den wertvollsten Spielern im Kader gehört. Mit einem Wert von stolzen 60 Millionen ist er im defensiven Mittelfeld nach wie vor die Nummer Eins des Vereins. Generell gibt es nur einige Stars im Verein wie Harry Kane und Jamal Musiala, deren Wert noch höher dotiert wird. Es ist daher theoretisch denkbar, wenn auch unwahrscheinlich, dass Kimmich selbst einen Abgang in Erwägung zieht. Angesichts der aktuellen Leistungen des Vereins darf das nicht ausgeschlossen werden. Zumindest ein Sieg der Bundesliga ist nicht mehr realistisch, da der Titel in diesem Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit an Leverkusen gehen wird. Lediglich bei der Champions League kann Bayern München noch seine Klasse zeigen. Sollte auch das nicht klappen, ist ein Abgang von Joshua Kimmich etwas wahrscheinlicher.