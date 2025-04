Phillip Verhounig wird ein Roter Bulle

Der 19-jährige Kärntner unterschreibt beim FC Red Bull Salzburg Phillip Verhounig wechselt – nach Saisonende und im Rahmen des Sondertransferfensters für die FIFA Klub-WM...

Phillip Verhounig wechselt – nach Saisonende und im Rahmen des Sondertransferfensters für die FIFA Klub-WM – vom FC Liefering zum FC Red Bull Salzburg, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschreibt.

Der 19-jährige Angreifer kam Anfang 2020 nach Salzburg und durchlief hier, dem Salzburger Weg entsprechend, die drei Stufen der Red Bull Fußball Akademie (mit drei Titeln), ehe er beim FC Liefering zum Einsatz kam. Beim Kooperationsklub spielte der Knipser in 35 Begegnungen, in denen ihm zehn Treffer und fünf Assists gelangen.

Spitze in der UEFA Youth League

Besonders erfolgreich war der österreichische U19-Teamspieler in der UEFA Youth League-Mannschaft der Roten Bullen. So steht Phillip Verhounig, momentan leider mit einer Muskelverletzung out, im aktuellen Bewerb mit acht Toren an der Spitze der Schützenliste.