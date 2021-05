Dichtes Programm: Eine Sommerpause, die keine ist

Nicht zuletzt durch die Verschiebung der Europameisterschaft hat es selten einen Sommer mit so viel Fußball gegeben. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Wettbewerbe...

Nicht zuletzt durch die Verschiebung der Europameisterschaft hat es selten einen Sommer mit so viel Fußball gegeben. Hier ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Wettbewerbe im Juni und Juli.

Vor der Europameisterschaft

Wie in den meisten großen europäischen Fußballligen endeten auch die letzten Ligaspiele der obersten Fußballklassen in Österreich am vorletzten Wochenende im Mai, danach folgten meist Relegationsspiele, in Österreich um Aufstieg und Europapokalteilnahme. International fanden die Finalspiele um Europa- und Champions League statt.

Nur zwei Tage nach dem Champions-League-Finale beginnt am 31. Mai in Slowenien und Ungarn die Finalrunde der U21-Europameisterschaft. In nur einer Woche spielen hier um Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland acht Nationen den Gewinner aus. Gleichzeitig starten die Nationalmannschaften in die heiße Vorbereitung zur Europameisterschaft, Österreich spielt am 2. Juni in England, vier Tage später in Wien gegen die Slowakei.

EM, Copa und Gold-Cup

Am 11. Juni wird in Rom die Europameisterschaft angepfiffen, einen Monat lang werden hier die 24 teilnehmenden Nationen in insgesamt 51 Spielen aufeinandertreffen. Nur zwei Tage nach dem Start beginnt in Argentinien die vierwöchige Copa América, vertreten sind hier alle zehn südamerikanischen Verbände. Ursprünglich sollten auch Australien und Katar dabei sein, die Socceroos spielen stattdessen nun in der asiatischen Qualifikation zur kommenden Weltmeisterschaft.

Auch Katar wird trotz Heim-WM an den Qualifikationsspielen teilnehmen, allerdings ohne Wertung. Sie bestreiten die Spiele als Vorbereitung auf den Gold-Cup in den USA. Die nordamerikanische Kontinentalmeisterschaft beginnt am Wochenende des Finalspiels der EM, zu den 16 teilnehmenden Nationen gehören neben dem Gastgeberland und der arabischen Gastmannschaft unter anderem auch Mexiko und Kanada.

Europäische Vereinswettbewerbe und Saisonstart

Parallel zur Europameisterschaft beginnen im Juni schon wieder die Qualifikationsspiele zur Champions-, Europa- und der neu geschaffenen Europa Conference League. Während in London die Halbfinalspiele stattfinden, kämpfen Teams wie Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava, Legia Warschau oder Ferencvaros Budapest um die Teilnahme in der hochdotierten Königsklasse.

Am Wochenende nach dem EM-Finale startet in Österreich bereits die erste Runde des ÖFB-Cup, wiederum eine Woche später die Bundesliga. Dazwischen steigen dann auch die österreichischen Vertreter in die Qualifikation zu den internationalen Vereinswettwerben ein. Ende Juli nehmen einige Nationen (u.a. Deutschland, Spanien, Brasilien und Frankreich) dann sogar noch an den bis in den August gehenden Olympischen Spielen in Tokio teil.

Und sonst?

Wer Fußball lieber im etwas kleineren Rahmen miterlebt, bekommt auch hierzu Möglichkeiten. Neben Tirol und Kärnten wird auch in Wien der Amateurfußball wieder angepfiffen. Allein in der Wiener Stadtliga kommt es zwischen dem 11. Juni und dem 4. Juli noch zu 35 Begegnungen. Der First Vienna FC peilt auf der altehrwürdigen Hohen Warte, einst größtes Stadion Kontinentaleuropas, gleich zwei Aufstiege an: Die Männer wollen in die Regionalliga und die Frauen in die Bundesliga. Auch die Frauen des Wiener Sport-Club tragen ihre Heimspiele in der 2. Liga bis Saisonende am 27. Juni in einem nicht minder besonderen Stadion aus – der Sportclub-Platz gilt als ältester, durchgehend bespielter Fußballplatz des Landes.

Daniel Schwieterjann, abseits.at