Lille vor Sensationstitel, Spannung auch in Italien und Deutschlands zweiter Etage

Am heutigen Sonntag wird in einigen europäischen Ligen über Meister, Europacupplätze und auch Absteiger entschieden. Wir fassen zusammen, welche Entscheidungen heute besonders spannend verlaufen...

Am heutigen Sonntag wird in einigen europäischen Ligen über Meister, Europacupplätze und auch Absteiger entschieden. Wir fassen zusammen, welche Entscheidungen heute besonders spannend verlaufen könnten.

Heißes Rennen um italienische Champions-League-Plätze

In Italien ging der Titel heuer an Inter Mailand. Dahinter herrscht jedoch im Kampf um die Champions-League-Startplätze reges Treiben. Um an der Königsklasse teilnehmen zu dürfen, muss man derzeit mindestens Vierter werden, dahinter geht’s in die Europa League. Atalanta (78) hat sich die beste Ausgangslage herausgeschossen und könnte die fixe Teilnahme am wichtigsten Klubturnier der Welt bereits mit einem Remis gegen den direkten Verfolger Milan (76) erreichen. Auch Napoli (76) hat durchaus gute Karten und wäre mit einem vollen Erfolg zu Hause gegen den Tabellenzehnten Verona fix unter den Top-4. Der gestürzte Serienmeister Juventus (75) muss indes auf einen Umfaller der Konkurrenz hoffen und zugleich auswärts beim Elften Bologna siegen.

Gelingt Lille die Sensation?

Der Lille OSC steht in Frankreich nur noch einen Sieg vor der ganz großen Sensation und dem ersten „Nicht-PSG-Titel“ nach einem Titelhattrick der Pariser. Rechenbeispiele sind hier schlichtweg fehl am Platz, denn PSG wird sich auswärts in Brest, das noch akut vom Relegationsplatz bedroht ist, wohl keine Blöße geben und hat zudem die um 16 Tore bessere Tordifferenz als Lille. Die wiederum treffen auswärts auf Angers, für die es um nichts mehr geht. Lille liegt aktuell einen Punkt vor PSG und sollte sich auf einen „Dreier“ konzentrieren, will man den fünften Titel der Vereinsgeschichte feiern.

Wer geht direkt in die Bundesliga, wer muss in die Relegation?

In der zweiten deutschen Bundesliga stehen zwar einen Spieltag vor Ladenschluss die Top-3 fest, aber die Reihung wird erst in letzter Minute ausgespielt. Derzeit führt der VfL Bochum (64) die Tabelle an, wird gefolgt von Holstein Kiel (62) und Greuther Fürth (61). Die ersten Zwei steigen auf, der Dritte spielt Relegation. Spannend ist hierbei, dass es gegebenenfalls um die Tordifferenz geht, die sich derzeit sehr eng darstellt. Bochum liegt bei +25, Kiel bei +23 und Fürth bei +24. Bochum würde bereits mit einem Remis zu Hause gegen Sandhausen fix in die deutsche Bundesliga aufsteigen. Kiel empfängt Darmstadt und sollte gewinnen, zumal man Fürth im Nacken spürt. Fürth trifft zu Hause auf das formstarke Fortuna Düsseldorf.

Alter (und künftiger?) Grahovac-Klub mit Sensationstitel?

In der bosnischen Premijer Liga könnte Borac Banja Luka zwei Runden vor Schluss mit einem Heimsieg über Tuzla City den ersten Meistertitel seit zehn Jahren feiern. Zwischendurch war der krisengeschüttelte Klub bereits zweimal in die zweite Liga abgestiegen und kam erst 2019 wieder nach oben. Der Vorsprung auf den FK Sarajevo beträgt derzeit vier Punkte. Rapid-Mittelfeldspieler Srdjan Grahovac ist derzeit als Sommerneuzugang bei seinem einstigen Ausbildungsklub im Gespräch.