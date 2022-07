Eriksen wird ein „Red Devil“, Dybala spielt künftig unter Mourinho

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Christian Eriksen

OM, 30, DEN | Brentford FC – > Manchester United

Nach einem halben Jahr in Brentford, in dem der 115-fache dänische Teamspieler Christian Eriksen ein Tor und vier Assists in elf Partien beisteuerte, wechselt der Zehner ablösefrei zu Manchester United. Bei den Red Devils unterschreibt der Däne einen Dreijahresvertrag. Die längste Zeit seiner Karriere verbrachte Eriksen in Tottenham, wo er zwischen 2013 und 2020 69 Tore und 90 Assists in 35 Partien machte. Nach seinem bei der Europameisterschaft erlittenen Herzstillstand fiel der Kreativspieler knapp acht Monate aus und wurde intensiv durchgecheckt. Mittlerweile läuft Eriksen schon wieder für die Nationalmannschaft auf.

Pascal Juan Estrada

IV, 20, AUT | Wolverhampton Wanderers – > Olimpija Ljubljana

Das Linzer Defensivtalent Pascal Juan Estrada verlässt England nach vier Jahren und unterschreibt einen Zweijahresvertrag in Slowenien. Olimpija Ljubljana nimmt den ehemaligen LASK-Akademiespieler ablösefrei unter Vertrag. Bei den Wolverhampton Wanderers spielte Estrada 22-mal für die U18 und 40-mal für die U23. Für Kampfmannschaftseinsätze reichte es aber nicht. Für Ljubljana gab der 20-Jährige bereits vergangene Woche ein Kurzdebüt beim 2:0 in der Liga gegen Mura. Vorgestern spielte er bei der 1:3-Niederlage in der UEFA Europa Conference League Qualifikation gegen Sepsi OSK aus Rumänien von Beginn an in der Innenverteidigung und wurde nach einer Stunde ausgewechselt.

Stefan Mitrovic

OM, 19, SRB | Radnicki Nis – > Roter Stern Belgrad

Roter Stern Belgrad bezahlt eine halbe Million Euro Ablöse, um den flexiblen Offensivspieler Stefan Mitrovic bis 2026 an den Verein zu binden. Dieser Transfer ist für uns deshalb interessant, weil Mitrovic zuletzt der beste Spieler von Radnicki Nis und damit einem möglichen Qualifikationsgegner des Wolfsberger AC ist. Für Radnicki erzielte der Nachwuchsteamspieler 13 Treffer in 60 Partien. Für den möglichen WAC-Gegner ist sein Abgang jedenfalls ein schwerer Schlag.

Paulo Dybala

ST, 28, ARG | Juventus Turin – > AS Roma

Vor mittlerweile sieben Jahren bezahlte Juventus Turin 41 Millionen Euro an Palermo, um das damalige argentinische Ausnahmetalent Paulo Dybala nach Turin zu holen. Nun zieht der mittlerweile 28-Jährige ablösefrei innerhalb Italiens weiter und unterschreibt für drei Jahre bei der AS Roma. Für die „Alte Dame“ erzielte Dybala in 293 Spielen 115 Tore und 48 Assists. Vor allem zu Beginn seiner Juve-Zeit war er eine der prägenden Figuren im Team. Allerdings baute der 34-fache Nationalspieler zuletzt ab und stand immer mehr in der Kritik, weshalb sein Vertrag nicht verlängert wurde. Dybala war zuletzt auch als möglicher Neuzugang bei Napoli, Milan, Inter, Arsenal und Manchester United im Gespräch.