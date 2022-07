Gemicibasi-Transfer in die Türkei fix, Alderweireld dockt erstmals in Belgien an

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Breel Embolo

ST, 25, SUI | Borussia Mönchengladbach – > AS Monaco

Der einst in der Schweiz als Megatalent geltende Breel Embolo wird beim AS Monaco künftig gemeinsam mit dem Ex-Salzburger Takumi Minamino stürmen. Die Monegassen bezahlten 12,5 Millionen Euro an Mönchengladbach und statten Embolo mit einem Vierjahresvertrag aus. Der gebürtige Kameruner verbrachte die letzten sechs Jahre in Deutschland, der richtig durchschlagende Erfolg blieb aber aus. Auf Schalke traf Embolo in 61 Spielen zwölfmal und für Mönchengladbach schrieb er 25 Tore und 20 Assists in 106 Spielen an. Einige Premier-League-Klubs und auch andere französische Teams, wie etwa Olympique Lyon, waren zuletzt an einer Verpflichtung des 56-fachen Nationalspielers interessiert.

Malik Tillman

OM, 20, USA/GER | FC Bayern München – > Glasgow Rangers

Der gebürtige Nürnberger Malik Tillman, der vor wenigen Wochen für die US-amerikanische Nationalmannschaft debütierte, wird erstmalig von Bayern München verliehen. Tillman, dessen Vertrag bei den Bayern noch bis 2024 läuft, wechselt zu den Glasgow Rangers, die auch eine Kaufoption auf den flexiblen Offensivspieler halten. Tillman galt in seinem Jahrgang einst als eines der größten Talente weltweit. Im Herbst 2020 zog er sich jedoch einen Kreuzbandriss zu, der ihn nachhaltig bremste. Deshalb kam er für die Bayern nur auf sieben Pflichtspieleinsätze und spielte zumeist in der zweiten Mannschaft, für die er in 24 Spielen siebenmal traf.

Toby Alderweireld

IV, 33, BEL | Al-Duhail SC – > Royal Antwerpen

Nach nur einem Jahr kehrt der belgische Routinier und 121-fache Nationalspieler Toby Alderweireld Katar den Rücken und kehrt in seine Heimat zurück. Der Innenverteidiger unterschreibt einen Dreijahresvertrag bei Royal Antwerpen und wird damit erstmals auf Profiebene in seiner Heimat spielen. Alderweireld verließ die Jugend des Beerschot AC im Alter von 15 Jahren und wechselte in die Ajax-Akademie. Nach seiner Zeit in Amsterdam spielte er auch für Atlético Madrid und Tottenham Hotspur, ehe er vergangenen Sommer nach Katar wechselte. Antwerpen musste nun vier Millionen Euro Ablöse an die Kataris berappen, womit Alderweireld der drittteuerste Einkauf der Vereinsgeschichte ist. Der Teuerste, Vincent Janssen, kam ebenfalls diesen Sommer um 5,5 Millionen aus Mexiko.

Turgay Gemicibasi

DM, 26, GER/TUR | SK Austria Klagenfurt – > Kasimpasa

Nach einem langen Hin und Her unterschrieb der Klagenfurter Abräumer Turgay Gemicibasi vergangenes Wochenende beim türkischen Erstligisten Kasimpasa. Der kampfstarke Sechser wechselt vorerst leihweise und die Türken halten eine Kaufoption auf den 26-Jährigen. Der in Deutschland geborene Türke spielte sich über das Unterhaus in den Profifußball, kickte zunächst für Karabakh Wien, dann für Blau-Weiß Linz und schließlich Austria Klagenfurt, wo er zu einer der prägenden Figuren im Mittelfeld wurde. In der vergangenen Saison erzielte er neun Tore in 29 Bundesligaspielen, stand aber zwischenzeitlich auch aufgrund seiner drei roten Karten innerhalb von nur zwei Monaten in der Kritik. Mit dem Abgang von Gemicibasi ist auch klar, dass die Kärntner ihre Doppelsechs vollständig verlieren. Patrick Greil war bereits während der vergangenen Saison zum SK Rapid gewechselt. Nachgerüstet wurde die Pacult-Elf auf diesen Positionen mit dem Schotten Andy Irving und Routinier Christopher Wernitznig.