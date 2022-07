Koulibaly wird Chelsea-Abwehrchef, Geldregen für Ajax aus Manchester

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates...

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Arturo Vidal

ZM, 35, CHI | Inter Mailand – > Flamengo Rio

Nach 15 Jahren in Europa kehrt Arturo Vidal nach Südamerika zurück – allerdings nicht in seine Heimat Chile, sondern nach Brasilien. Der 35-jährige Mittelfeldspieler schließt sich für 1 ½ Jahre dem Traditionsverein Flamengo Rio an. In Europa hatte der 133-fache Nationalspieler für Leverkusen, Juventus, Bayern München, Barcelona und Inter Mailand gespielt. Der Routinier war zuletzt bei zahlreichen Traditionsklubs im Gespräch, unter anderem in Argentinien bei den Boca Juniors und bei den Istanbuler Großklubs Galatasaray und Fenerbahce. Im Laufe seiner Karriere wurde Vidal zwölfmal Meister und gewann mit Chile zweimal die Copa América. Einzig ein großer europäischer Titel blieb dem kampfstarken Chilenen verwehrt.

Rangel

ST, 27, BRA | Vorskla Poltava – > FC Riga

In der Saison 2017/18 erzielte der brasilianische Angreifer Rangel neun Treffer in 31 Spielen für den Kapfenberger SV. Seitdem war der durchsetzungsstarke Stürmer auf „Wanderschaft“: Rangel kickte für Kuopio PS in Finnland, in der Türkei für Adana Demirspor, dann für den ukrainischen Klub Vorskla Poltava und zuletzt leihweise in Aserbaidschan für Sabah. Nun unterschrieb der Ex-Zweitligakicker einen Einjahresvertrag beim FC Riga, wo mit Thanos Petsos ein weiterer Spieler mit Österreich-Vergangenheit unter Vertrag steht. Bereits bei seinem Debüt am vergangenen Wochenende konnte Rangel anschreiben und nach seiner Einwechslung den 1:0-Siegtreffer über Super Nova erzielen.

Lisandro Martínez

IV, 24, ARG | Ajax Amsterdam – > Manchester United

Manchester United verstärkt seine Innenverteidigung mit Lisandro Martínez von Ajax Amsterdam. Der Transfer kostet die Red Devils auf Anhieb fast 58 Millionen Euro und anhand von Boni könnte Ajax für den Argentinier sogar 67 Millionen lukrieren. Die Niederländer holten den mittlerweile siebenfachen Nationalspieler vor drei Jahren um nur sieben Millionen Euro vom argentinischen Klub Defensa y Justicia. Seitdem bestritt der Abwehrmann 118 Spiele für den Meister der Eredivisie. Martínez war zuletzt auch als möglicher Neuzugang bei Arsenal und Barcelona im Gespräch, unterschrieb nun aber bis Sommer 2027 in Manchester.

Kalidou Koulibaly

IV, 31, SEN | SSC Napoli – > Chelsea FC

Der Kapitän der senegalesischen Nationalmannschaft, das Abwehrbollwerk Kalidou Koulibaly, verlässt Neapel nach acht Jahren und wechselt um 38 Millionen Euro zu Chelsea. Der gebürtige Franzose unterschrieb bei den Blues bis Sommer 2026 mit Option auf eine weitere Saison und soll somit langfristig zum Abwehrchef der Tuchel-Elf werden. Der 31-Jährige bestritt 316 Spiele für die Neapolitaner, konnte mit dem Kultklub allerdings nur einen Cup-Titel erringen. In London sollen nun auch die Titel hinzukommen, die dem womöglich besten senegalesischen Abwehrspieler aller Zeiten noch fehlen. Mit der Nationalmannschaft legte er dieses Jahr bereits vor und holte den Afrika-Cup.