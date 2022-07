Altach verpflichtet kroatischen Linksaußen Jurcec

[ Pressemeldung SC Rheindorf Altach ]

6. Sommerneuzugang im Rheindorf: Der CASHPOINT SCR Altach verstärkt sich mit dem kroatischen Offensivspieler Jan Jurcec und stattet ihn mit einem Zweijahres-Vertrag bis Sommer 2024 aus. Zusätzlich wurde eine Option auf eine weitere Saison vereinbart.

Jan Jurcec konnte sich in den zurückliegenden Trainingswochen als Testspieler zeigen und hat das Trainerteam mit seinen Fähigkeiten überzeugt.

Der 21-Jährige stand bis Saisonende 2021/22 in der 2. Kroatischen Liga bei seinem Jugendklub NK Kustosija unter Vertrag, wo ihm in der abgelaufenen Spielzeit acht Treffer und sechs Assists gelangen. Bevorzugt kommt der Rechtsfuß auf den offensiven Außenpositionen zum Einsatz.

Jurcec hat bereits die obligatorischen medizinischen Untersuchungen am Olympiastützpunkt in Dornbirn absolviert und anschließend seinen Vertrag unterzeichnet. Er wird zukünftig mit der Trikotnummer 28 für den SCR Altach auflaufen.

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter:

„Jan Jurcec ist ein sehr talentierter und dynamischer Spieler, mit einem guten Torabschluss. Er hat in der 2. Kroatischen Liga bereits zwei sehr gute Saisonen im Profifußball absolviert und wird sich hier in Altach neu beweisen. Jan hat das Trainerteam in den letzten Wochen überzeugt und wird uns bis zum Saisonstart zur Verfügung stehen.“