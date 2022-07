Robert Lewandowski spricht davon Bayern zu verlassen

Er spielte acht Jahre lang beim FC-Bayern München und das mit großem Erfolg. Jedes Jahr gab es für die Arbeit den Titel. Vor einigen...

Der polnische Stürmer betonte immer wieder, dass er so schnell wie möglich den Verein verlassen wolle. Sein Ziel ist Spanien, genauer gesagt Barcelona. Er ist unzufrieden mit dem Verein. Zwar hätte er nichts gegen offene Gespräche, doch glaube er nicht, dass er seine Meinung ändern werde. Wer auf Bayern wetten möchte, sollte auf redaktionstest.net einen Anbietervergleich ins Auge fassen. Der Verein glaubt, dass Lewandowski bleiben wird, denn immerhin läuft sein Vertrag noch. Dieser liefe erst im Sommer 2023 aus. Auch Uli Hoeneß sowie der Boss von Bayern, Oliver Kahn, halten Lewandowski für den besten Stürmer, den es gibt und er sei bei ihnen unter Vertrag, was sich auch nicht ändern solle.

Lewandowski interessiert sich für den FC-Barcelona. Er gibt an, etwas in ihm sei gestorben. Er glaubt, es sei Zeit eine neue Etappe zu beschreiten. Er habe nichts gegen den Verein und die Regeln, die es dort gibt. Doch er meint, die Zeit für eine Veränderung sei gekommen. Einer Verlängerung seines Vertrages stimmte er nicht zu. Im Gegenteil, er drängt den Verein, ihn eher aus dem Vertrag zu entlassen. Erzwingen will er aber den Ausstieg nicht. Von Anfang an habe er zu verstehen gegeben, dass auch er interessiert an einer Lösung, welche annehmbar für beide Seiten ist. Bayern gehört zu den größten Clubs der Welt und für viele Spieler wäre es ein Traum dort spielen zu dürfen. Er ist der Meinung, das Geld, welches es für ihn gezahlt würde, könne Bayern besser investieren, anstatt ihn auf Biegen und Brechen zu halten, bis der Vertrag ausläuft.

​Neue Herausforderung

Lewandowski möchte noch ein paar Jahre in einem anderen Verein spielen und sich einer neuen Herausforderung stellen. Deutlich gab er in der polnischen Nationalmannschaft zu verstehen, dass die Zeit bei Bayern München für ihn vorbei sei. Salihamidzic meint, Lewandowski bleibe bis sein Vertrag ausläuft. Sein erster Arbeitstag wäre der 12. Juli. Welches Angebot vorliegen müsse, damit die Bayern Lewandowski doch eher aus dem Vertrag entlassen steht noch in den Sternen. Mit Sachen, welche sich noch in der Luft befinden, setze, sich der Verein nicht auseinander. FC-Barcelona wäre bereit, ihn zu übernehmen. Spanien ist immer schon für eine Überraschung bekannt. Schon das dritte Angebot für Lewandowski ist beim FC-Bayern eingegangen.

Der Verein fordert jedoch eine Ablöse von 50 Millionen Euro. Das dritte Angebot soll schon näher an den Betrag heranreichen, als die vorherigen. Es sollen 48 Millionen sein, die geboten wurden, plus zusätzlichen Boni. Würden sie Lewandowski ziehen lassen, bräuchten sie für seine Position schnell Ersatz. Doch wer käme dafür infrage? Darwin Nunez geht für 100 Millionen Euro zu Liverpool. Romelu Lukaku wird wohl bald in seinen alten Verein zurückkehren. Sebastian Haller heuert beim BVB an. Patrik Schick geht langfristig nach Leverkusen. Das heißt, für Bayern bleibt keine große Auswahl übrig. Alles ist weiterhin unklar. Das Team glaubt, er käme wieder. Die Medien munkeln, es könne auch zu einem Streik von Lewandowski kommen, damit er das bekomme, was er möchte. Er hofft immer noch, dass Bayern ihn gehen lässt. Der FC-Barcelona und er sollen sich wohl bereits über einen dreijährigen Vertrag einig geworden sein.