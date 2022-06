Saisonrückblick Spanien: Karim Benzema – und dann lange nichts

Die meisten europäischen Fußballligen sind in der Sommerpause. Bevor die Meisterschaften wieder starten, wollen wir euch einige Statistiken aus den Top5-Ligen präsentieren. Heute werfen...

Die meisten europäischen Fußballligen sind in der Sommerpause. Bevor die Meisterschaften wieder starten, wollen wir euch einige Statistiken aus den Top5-Ligen präsentieren. Heute werfen wir einen Blick nach Spanien und sehen uns die Expected-Goal-Wertung an. Alle Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern!

Nachdem wir uns in den letzten Tagen die Expected-Goal-Werte der deutschen, englischen und italienischen Liga ansahen, wollen wir nun unseren Blick Richtung Spanien wenden. Ein Blick auf die Wertung lohnt sich, denn es gibt eine Premiere:

Es ist sehr wahrscheinlich, dass es heuer das erste Mal seit der Erfindung der Expected Goals ist, dass kein einziger Barcelona-Akteur in den Top-5 dieser Wertung ist. In den vergangenen Jahren war natürlich immer Lionel Messi ein Kandidat für den Platz an der Sonne. Zwischen der Saison 2016/17 und 2020/21 landete er vier Mal auf Platz 1 der xG-Wertung und musste sich nur einmal Cristiano Ronaldo knapp geschlagen geben. In der vergangenen Saison lag er mit 26.09 klar vor Benzema, der auf 18.92 kam und damit auf Platz 2 lag.

Messi spielt aber nicht mehr für die Katalanen, sodass der Weg komplett frei für den Real-Stürmer war, der ohnehin die beste Saison seiner Karriere ablieferte. Mit einem xG-Wert von 25,79 und 27 geschossenen Toren gibt es keinen Zweifel wer der gefährlichste Stürmer der La Liga war.

Auffallend ist, dass Bilbao-Stürmer Inaki Williams bei einem xG-Wert von 15.09 nur acht Treffer erzielte. Auch Alexander Isak glänzte nicht mit Effizienz und kam bei einem xG-Wert von 10.73 auf sechs erzielte Tore.

Memphis Depay ist der einzige Barcelona-Spieler in den Top 10, allerdings nur weil Aubameyang nicht von Anfang der Saison dabei war. Der Barca-Stürmer aus Gabun liegt in der Wertung der meisten Tore pro 90 Minuten mit einem Wert von 0.7 auf Platz 2 hinter Benzema, der einen xG-Wert von 0.84 pro 90 Minuten aufweist.