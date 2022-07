CL-Vorschau: Ljubicic nach starkem Liga-Debüt in Zagreb angekommen

Wie vor jedem Spieltag blicken wir für euch auf zwei der bevorstehenden Europacup-Partien. Diesmal blicken wir auf zwei Mannschaften mit Österreich-Bezug. Beim Spiel zwischen...

Wie vor jedem Spieltag blicken wir für euch auf zwei der bevorstehenden Europacup-Partien. Diesmal blicken wir auf zwei Mannschaften mit Österreich-Bezug. Beim Spiel zwischen dem FC Zürich, der auswärts auf Qarabag Agdam trifft, sitzt der ehemalige ÖFB-Trainer Franco Foda auf der Bank. Wir blicken zudem nach Zagreb, wo Robert Ljubicic mit seinem neuen Verein als Favorit in das heutige Qualifikationsspiel gehen wird.

Qarabag Agdam – FC Zürich

Dienstag, 19.07.2022, 18:00 Uhr

Der FC Zürich gewann in der vergangenen Saison souverän die Meisterschaft und verpflichtete den ehemaligen Teamchef Franco Foda für die aktuelle Spielzeit. Der Einstand unter dem Ex-Sturm-Coach ging aber gehörig daneben, denn gegen die Young Boys, die vergangene Saison auf dem dritten Platz landeten, setzte es eine 0:4-Niederlage, sodass die Züricher nach dem ersten Spieltag das Schlusslicht der Tabelle bilden.

Selbstvertrauen konnte man demnach nicht für das Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Qarabag sammeln. Dies wäre jedoch nicht schlecht gewesen, da es in der 2. Qualifikationsrunde für die Champions League sicherlich angenehmere Gegner gegeben hätte als die Aserbaidschaner, die in der vergangenen Saison immerhin in der Conference League in der Gruppenphase spielten und dort sogar den Aufstieg schafften. Qarabag musste sich erst in der K.o.-Phase Marseille geschlagen geben.

So wie die Züricher gewann Qarabag Agdam souverän die heimische Meisterschaft und erzielte dabei um 30 Tore mehr als der Vizemeister Neftci. Nach der Niederlage gegen Marseille am 24. Februar 2022 verlor man kein einziges Meisterschaftsspiel mehr und setzte sich in der ersten Runde der Champions League Qualifikation vor wenigen Tagen gegen Lech Poznan durch. Nach einer 0:1-Niederlage gewann man zuhause souverän mit 5:1. Franco Foda wird also gewarnt sein!

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Qarabag und Zürich findet ihr bei wettfreunde.net

Dinamo Zagreb – KF Shkupi

Dienstag, 19.07.2022, 21:00 Uhr

Der kroatische Serienmeister startete mit einem 4:1-Sieg im Superkup gegen Rivalen Hajduk Split in die neue Saison und mühte sich dann in der Meisterschaft zu einem knappen 3:2-Erfolg gegen Lokomotiva. Dinamo geriet im Zagreb-Derby zweimal in Rückstand und konnte erst in der Nachspielzeit nach einem Treffer von Luka Menalo in der 91. Minute die drei Punkte fixieren. Davor erzielte der Schweizer Stürmer Robert Drimic einen Doppelpack.

Neuzugang Robert Ljubicic, der zu Beginn dieser Saison vom SK Rapid zum kroatischen Meister wechselte, spielte im 4-2-3-1-System im defensiven Mittelfeld neben Kapitän Ademi durch und war neben Drmic der beste Spieler auf dem Platz. Der Österreicher gewann 13 seiner 14 Zweikämpfe, knöpfte den Gegenspielern am häufigsten den Ball ab und hatte auch im Spiel nach vorne gute Momente. Ein Einstand nach Maß.

Der KF Shkupi geht als ganz großer Außenseiter in die Partie. In der ersten Qualifikationsrunde setzten sich die Nordmazedonier gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar mit einem Gesamtscore von 3:2 durch, wobei das Auswärtsspiel mit 0:2 verloren wurde. Ansonsten kann der 2012 durch eine Zusammenführung mit dem FC Albarsa gegründete Verein auch keine nennenswerten internationalen Erfolge vorweisen. Vergangene Saison überstand man eine Runde gegen den KF Llapi, ehe man gegen CD Santa Klara den Kürzeren zog. Die Jahre davor war stets in der ersten Qualifikationsrunde Schluss. Shkupi stieg erste 2015 in die höchste nationale Spielklasse auf und feierte vergangene Saison den ersten Meistertitel.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Dinamo Zagreb und dem KF Shkupi findet ihr bei wettbasis.com.