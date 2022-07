Rapid und WAC kennen ihre Drittrundengegner in der UECL-Quali

Der SK Rapid und der Wolfsberger AC kennen ihre möglichen Gegner für die dritte Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League. Rapid muss zunächst in...

Der SK Rapid und der Wolfsberger AC kennen ihre möglichen Gegner für die dritte Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League.

Rapid muss zunächst in der kommenden Runde über den polnischen Vertreter Lechia Gdansk kommen. Gelingt dies, dann geht es gegen Aris Limassol aus Zypern oder Neftci Baku aus Aserbaidschan. Das Hinspiel findet in Zypern oder Aserbaidschan statt, das Rückspiel wäre für Rapid ein Heimspiel.

Aris Limassol geht als Favorit in die Partie gegen den aserbaidschanischen Vizemeister. Neftci gilt eher als No-Name-Truppe und der bekannteste Mann sitzt auf der Trainerbank: Der Rumäne Laurentiu Reghecampf spielte jahrelang in der deutschen Bundesliga für Energie Cottbus. Aris Limassol stieg allerdings ebenfalls erst im vergangenen Sommer in Zyperns erste Liga auf, nimmt heuer erstmalig an einem europäischen Bewerb teil. Der bekannteste Spieler im Team ist der einstige Sturm-Abwehrchef Gordon Schildenfeld.

Der WAC hingegen steigt als Vorjahresvierter in der dritten Qualifikationsrunde ein. Der dortige Gegner ist entweder Gzira United aus Malta oder Radnicki Nis aus Serbien. Die Serben sind im Zweitrundenduell mit den Maltesern klarer Favorit. In der vergangenen Saison wurde der Klub Vierter in der serbischen Liga. Gzira wurde Vierter in Malta und bezwang in der ersten Qualifikationsrunde bereits Atlétic Club d’Escaldes aus Andorra.