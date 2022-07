Red Bull Salzburg vor Verpflichtung eines Stürmertalents aus Ghana

Red Bull Salzburg steht vor der nächsten Verpflichtung eines afrikanischen Talents. Der 18-jährige Ghanaer Moses Ayidem soll sich bereits auf dem Weg nach Salzburg befinden.

Ayidem spielt aktuell in der West African Football Academy, kurz WAFA. Der Klub aus Ghana ist bekannt für seine hochkarätigen Fußballexporte. Salzburg holte aus der WAFA bisher Samuel Tetteh, Amankwah Forson, Daniel Owusu, Gideon Mensah, Lawrence Agyekum und Majeed Ashimeru.

Ayidem soll sich nun in diese Liste einreihen: Der gerade erst 18 Jahre alt gewordene Offensivspieler kann im Sturmzentrum und auf beiden Flügeln eingesetzt werden. Für den WAFA SC kam er bisher in 14 Premier-League-Partien zum Einsatz und erzielte einen Treffer. Auffällig ist speziell die ausgezeichnete Schusstechnik des Youngsters, der bisher nicht in Juniorennationalteams zum Einsatz kam.

Wie ein offenbar dem Spieler nahestehender User namens Don Mitchell auf Twitter vermeldet, wird Ayidem den typischen Weg eines Salzburger Talents machen: Der Stürmer wird einen Vertrag bis 2027 unterzeichnen und anfänglich in Liefering zum Einsatz kommen. Auch der ghanaische Sportblog mahamashaibu.com berichtet bereits über den bevorstehenden Wechsel.

Excl: My lil Bro Moses Ayidem 🇬🇭 (WAFA) is moving to Red Bull Salzburg! 🇦🇹 Contract until 2027. He will travel next week to Salzburg and will finalise the deal. He’s a real top talent with an incredible mentality. And I personally have never seen a nicer boy. I am very proud🙌 pic.twitter.com/4jhGS0x92F

— Don Mitchell (@Don7Mitchell) July 16, 2022