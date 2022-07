Sturm trifft in CL-Quali auf Fenerbahce oder Dynamo Kiev

Sturm Graz kennt die erste Hürde auf dem Weg in die UEFA Champions League. Die Grazer treffen entweder auf Fenerbahce Istanbul oder Dynamo Kiev....

Sturm Graz kennt die erste Hürde auf dem Weg in die UEFA Champions League. Die Grazer treffen entweder auf Fenerbahce Istanbul oder Dynamo Kiev.

Um in die Gruppenphase der Champions League zu kommen, muss der SK Sturm Graz zwei Hochkaräter ausschalten. Der erste Gegner wird entweder der türkische Vizemeister Fenerbahce oder aber der Tabellenzweite der wegen des Kriegs abgebrochenen ukrainischen Meisterschaft, Dynamo Kiev sein.

Fenerbahce geht aufgrund der unübersichtlichen Lage in der Ukraine als Favorit ins Zweitrundenduell mit Kiev. Bei den Gelb-Blauen spielen aktuell Größen wie Luiz Gustavo, Max Meyer, Joshua King, Mbwana Samatta oder Enner Valencia. Der Ex-Salzburger Mergim Berisha steht ebenfalls noch bei Fenerbahce unter Vertrag, dürfte den Klub aber demnächst verlassen. In der Innenverteidigung spielt mit dem Ungarn Attila Szálai ein Senkrechtstarter, der bei Rapid ausgebildet wurde.

Dynamo Kiev wiederum wird vom rumänischen Trainerfuchs Mircea Lucescu betreut und hat einige ukrainische Topspieler in seinen Reihen, so zum Beispiel Viktor Tsygankov oder Ilya Zabarnyi. Trotz des Krieges stehen hier auch noch einige internationale Hoffnungsträger unter Vertrag, etwa der Pole Tomasz Kedziora, der Slowene Benjamin Verbic oder der Brasilianer Vitinho. Der Großteil des Teams besteht aber aus Ukrainern.

Trotz des Krieges will die Ukraine bald wieder mit dem Ligabetrieb starten. Schon im August soll der Ball wieder rollen. Ob in der Ukraine oder an Ausweichorten ist noch nicht vollständig geklärt.

Sturm Graz wird das Hinspiel am 2. oder 3. August auswärts bestreiten. Das Rückspiel findet am 9. August in Graz statt. Wenn das Hinspiel steigt, wird Sturm auch schon seinen möglichen Playoff-Gegner kennen: Die Auslosung für das Playoff findet am 2. August statt. Der Drittrundengegner der Grazer steht spätestens am 27. Juli fest, wenn das Duell zwischen Fenerbahce und Dynamo Kiev geschlagen ist.