Juventus findet Ersatz für Bayern-Neuling De Ligt in der eigenen Stadt

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Matthijs de Ligt

IV, 22, NED | Juventus Turin – > FC Bayern München

Die Bayern machen Matthijs de Ligt zum zweitteuersten Spieler der Vereinsgeschichte – nur Lucas Hernández, der 2019 um 80 Millionen Euro von Atlético Madrid kam, ist teurer. De Ligt kostet die Bayern anfänglich 67 Millionen Euro, die Ablöse kann aber anhand von Bonuszahlungen noch auf 77 Millionen anwachsen. Beim deutschen Serienmeister unterschreibt der niederländische Innenverteidiger bis 2027. Bereits in seinem ersten Testspiel für die Bayern gegen Washington D.C. United erzielte der kraftvolle Elftal-Leistungsträger einen Treffer. De Ligt war vor drei Jahren um 85 Millionen Euro von Ajax zu Juventus gewechselt und stand zuletzt auch bei Chelsea auf dem Zettel.

Bremer

IV, 25, BRA | FC Turin – > Juventus Turin

Den Ersatz für De Ligt fand Juventus in der eigenen Stadt. Der Brasilianer Bremer kommt vom FC Turin und kostet die „Alte Dame“ 41 Millionen Euro. Der verlässliche Abwehrspieler unterschreibt ebenfalls bis 2027 und ist nun deutlich der neue Rekordtransfer des FC Turin. Der 188cm große Bremer bestritt für seinen Ex-Klub 110 Spiele und zog zuletzt auch das Interesse von Inter Mailand, Tottenham und Dortmund auf sich.

Amar Kvakic

IV, 19, BIH/AUT | Floridsdorfer AC – > Velez Mostar

Nach einem halben Jahr beim FAC wechselt der gebürtige Steirer Amar Kvakic erstmalig ins Heimatland seiner Eltern. Der 192cm große Innenverteidiger unterschreibt für zwei Jahre beim bosnischen Klub Velez Mostar. Kvakic hatte die Saison 2021/22 bei Metalist 1925 aus Kharkiv begonnen und war kurz vor dem Ausbruch des Krieges leihweise nach Floridsdorf gewechselt. Aufgrund des Krieges durfte er nun ablösefrei gehen und entschied sich für den Traditionsverein aus Mostar, der vorgestern in der Qualifikation zur UEFA Europa Conference League zu Hause mit 0:1 gegen die Hamrun Spartans aus Malta verlor.

Luca Meisl

IV, 23, AUT | SV Ried – > Beerschot VA

Nach seinem Aus in Ried wagt sich der 23-jährige Innenverteidiger Luca Meisl erstmalig an ein Auslandsabenteuer. Der ehemalige Salzburg-Nachwuchsspieler schließt sich Beerschot V.A. an. Beim Ex-Klub von Raphael Holzhauser, der vergangene Saison aus der höchsten belgischen Spielklasse abstieg, erhielt Meisl einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Das Saisonziel der Antwerpener ist ganz klar der sofortige Wiederaufstieg. Meisl spielte zuletzt zwei Saisonen in Ried und kann mittlerweile auf die Erfahrung von 86 Bundesligaspielen zurückblicken.