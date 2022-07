Am Ende doch noch Millionär: Die unglaubliche Geschichte des Terry Kennedy

Der ehemalige Fußballprofi Terry Kennedy stellte sich auf ein mühevolles und arbeitsreiches Leben ein, denn nach einer Knieverletzung musste er seine Karriere auf Eis...

Der ehemalige Fußballprofi Terry Kennedy stellte sich auf ein mühevolles und arbeitsreiches Leben ein, denn nach einer Knieverletzung musste er seine Karriere auf Eis legen und nahm in der Baubranche einen anstrengenden Job ein. Doch das Schicksal meinte es gut mit dem Ex-Profi.

Ende des vergangenen Jahres gewann der 28-Jährige eine Million Pfund im Lotto! Seine Arbeitskollegen glaubten ihm zunächst nicht, dass er den Hauptpreis gewann, erst als er die Lotterie anrief und diese den Gewinn bestätigte, wurde ausgelassen gefeiert. Der ehemalige Fußballer hatte dabei eine extra Portion Glück, wie wir in den kommenden Absätzen sehen werden. Dazu sei aber vorher noch erwähnt, dass man das Glück auch erst einmal ergreifen muss. Ob dies per Lottoschein, Aktien oder im Casino, wie beispielsweise bei der Aktion 50 free spins ohne einzahlung, passiert, ist nicht so sehr entscheidend. Um zu gewinnen, muss man zunächst einmal spielen – und genau das wäre bei Kennedy fast schiefgegangen.

Beinahe den Tipp vergessen

Terry Kennedy und seine Lebensgefährtin spielten immer nur Euro-Millionen und beachteten die anderen Lotto-Alternativen gar nicht. Doch diesmal kam der ehemalige Fußballer an einem Samstag statt Freitag in das Geschäft und kaufte so unabsichtlich ein gewöhnliches Los der nationalen Lotterien. Er hatte zwei Zahlen richtig und durfte in der darauffolgenden Woche noch einmal gratis spielen. Kennedy vergaß aber fast den Tipp abzugeben und der Verkäufer erinnerte ihn gerade noch rechtzeitig, dass er sein Glück versuchen möge. Immerhin handelte es sich um einen Gratis-Tipp.

5 Richtige werden im Pub gefeiert

Es kam wie es kommen musste! Das Ticket knackte den Hauptpreis und er gewann eine Millionen Pfund. Er überprüfte die Gewinnzahlen in der Betriebskantine und seine Kollegen wollten dem Glückspilz zunächst nicht glauben, ehe eine Bestätigung der Lotterien für großen Jubel sorgte. Er lud seine Mitarbeiten in einen nahegelegenen Pub ein und schmiss einige Runden.

Weltreise statt Bauarbeiten

Auch seine Frau glaubte zunächst an einen Scherz, zumal sie die ausgelassene Stimmung im Pub auf ihrem Handy wahrnahm und sicher wahr, dass Terrys Freunde etwas alkoholisiert einen witzigen Gag machen wollen. Ein wenig später wurde ihr auch klar, dass ihr Freund eine Million gewann und die ersten Pläne wurden geschmiedet. Die beiden wollen auf Weltreise gehen und buchten sogleich einen Flug nach New York, wo das Abenteuer beginnen soll. Kennedy sagte in einem Interview, dass er sich gut vorstellen könnte zukünftig jeden Winter länger zu verreisen und nur noch im Sommer zu arbeiten.

Versöhnliches Ende nach langer Leidensgeschichte

Kennedy stand zwischen 2011 und 2016 bei Sheffield United unter Vertrag, hatte jedoch über viele Jahre hinweg Knieprobleme. Sein Klub gab ihm viel Zeit für die Rehabilitation, doch die Verletzungen holten ihn immer wieder ein. Er wechselte leihweise zu Cambridge United und anschließend zu einigen niederklassigen Vereinen. Seine letzte Partie bestritt er für den Guiseley A.F.C. in der siebten Spielklasse Englands, wo er sich gegen York City am 29. September 2018 abermals eine Knieverletzung zuzog und im Alter von 26 Jahren seine Karriere endgültig beendete. Das Glück sei ihm also gegönnt.