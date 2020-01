Defektes Schloss: was tun?

Der Schlüssel im Schloss ist kaputt. Diese Situation kann ein sehr unangenehmer Faktor sein. Das Schloss ist kein Mensch. Das Schloss zu überzeugen oder...

In der Tat brechen die Tür oder brechen den Schlüssel — es ist einfach. Aber technisch, um das Schloss zu öffnen und die Tür nicht zu beschädigen, kann nur ein erfahrener Spezialist.

Wenn der Schlüssel im Schloss gebrochen ist, können Sie es mit zwei Optionen lösen:

versuchen Sie, den Schlüssel selbst zu bekommen (Experten empfehlen nicht)

Kontaktieren Sie einem Schlüsseldienste in Luzern

Professionelle Hilfe des Schlüsselservices

Einfachste Fall ist, wenn die Tür beim Stecken oder brechen des Schlüssels geöffnet ist und der Besitzer des Hauses ein funktionierendes Duplikat hat. Dann können Sie den Schlüssel aus eigener Kraft erhalten und die Tür mit einem Duplikat schließen. Aber wenn die Tür verschlossen ist, kann man hier nicht ohne die Hilfe von Spezialisten auskommen.

In den meisten Fällen endet der Versuch, den Schlüssel selbst zu bekommen, mit dem endgültigen Bruch des Schlüssels und des Schlosses. Und dann kann es notwendig sein, den gesamten Mechanismus zu ersetzen.

Ein professioneller Schlosser hat eine Reihe von allen notwendigen Werkzeugen und Materialien. Einer der vorteilhaftesten Aspekte der Zusammenarbeit mit dem 24/7 Schlüsselservice in Luzern ist die schonende Öffnung des Schlosses. Sie sorgen dafür, dass die Tür nicht beschädigt wird. Es dauert nicht länger als 5–10 Minuten, um das Schloss zu öffnen. Anstatt stundenlang an der verschlossenen Tür zu stehen, wählen Sie die Nummer des Schlüsseldienstes in der Stadt. Der Meister kommt in etwa einer halben Stunde.

Effizienz, Qualität und Garantie – das, was Sie erwarten können, die Zusammenarbeit mit einem professionellen Unternehmen.

24/7 Schlüsselservice in Luzern

Vorteile der Zusammenarbeit mit einer professionellen Firma:

Schnelle Abfahrt in jeden Bereich der Stadt Luzern. Sie müssen nicht lange warten.

Erfahrung und Professionalität. Ausgebildete Handwerker arbeiten mit allen Arten von Schlössern. Der Austausch von Schlössern in Metalltüren, Tresore, Tresore, Garagen, Büros wird schnell und mit einer Garantie durchgeführt.

Der Komplex der Dienstleistungen. Wenn Sie eine Notöffnung der Türen oder eine Reparatur des Schlosses benötigen, werden wir Ihren Antrag annehmen und ausführen.

Offizielle Aktivitäten. Service-Firma garantiert Vertraulichkeit

Auf keinen Fall müssen Sie versuchen, das Schloss selbst zu öffnen. Wenn Sie Probleme mit dem Schloss in der Tür, Auto, Safe oder Garage haben, ist es nicht notwendig, das Notfallministerium zu rufen.

Der Notruf der Schlüsseldienste Luzern ist ein Sicheres und vertrauliches erste-Hilfe-Mittel in schwierigen Situationen. Notöffnung von Schlössern-absolut legitime Tätigkeit, wenn die Arbeit von Spezialisten durchgeführt wird.