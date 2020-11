FIFA Klub-WM für Februar 2021 verschoben

Ursprünglich hätte die FIFA Klub-WM bereits im Dezember 2020 in Katar stattfinden sollen. Jedoch kam die Nachricht, dass die WM für den Dezember dieses...

Ursprünglich hätte die FIFA Klub-WM bereits im Dezember 2020 in Katar stattfinden sollen. Jedoch kam die Nachricht, dass die WM für den Dezember dieses Jahres abgesagt wurde und nun Anfang Februar nächsten Jahres starten sollte. Nun wird darauf gewartet, dass diese im Februar 2021 stattfinden wird, doch ob dies auch wirklich so sein wird, ist für viele Personen noch ungewiss.

Nicht nur die Fußballer warten, bis es endlich mit der FIFA Klub-WM losgeht, sondern vor allem auch die Fans! Leider musste man mit der traurigen Nachricht kämpfen, dass die FIFA Klub-WM nun verschoben worden ist. FIFA hatte angegeben, dass diese nun im Februar stattfinden wird.

COVID-19 ein Virus, das die ganze Welt in nur wenigen Monaten komplett verändert hat. Vor allem im Fußball hat dieser sehr hart zugeschlagen. Dies ist auch der Grund, warum die FIFA Klub-Weltmeisterschaft bereits im Dezember 2020 abgesagt wurde. Jedoch schafft die FIFA nun aber Klarheit. FIFA bestätigte in einer kurzen Medienmitteilung, dass das Turnier auf das nächste Jahr verschoben wird. Nun ist geplant, dass diese vom 1. Bis zum 11. Februar stattfindet, doch ist dies auch wirklich der Fall?

Nun hat FIFA die Übertragung endlich mitgeteilt, ein langes Warten hat nun für viele ein Ende. Es wurde bereits bestätigt, dass die WM im Februar in Katar stattfinden wird. Diese sollte am 1. Februar losgehen und bis 11. Februar anhalten. Bereits gibt es jedoch wieder in vielen Ländern wie zum Beispiel in Österreich als auch in Deutschland einen Lockdown. Wie sich das Virus weiterentwickelt, weiß jedoch keiner. Dies ist auch der Grund, warum sicher viele noch nicht sicher sind, ob die FIFA in Katar Anfang Februar auch wirklich stattfinden kann.

Der FC Bayern hat lange darauf gewartet, bis er den Rekord von BC Barcelona endlich aufholen kann. Jedoch wird es dieses Jahr nicht mehr ausgehen, denn die geplante WM, die zuerst im Dezember dieses Jahres stattfinden sollte, wurde nun abgesagt und viele Menschen sind sehr enttäuscht.

Auch gibt es mittlerweile auch sehr viele Spieler, die sich mit dem Virus infiziert haben. Nicht nur die FIFA wurde stark wegen dieser Pandemie betroffen, sondern auch viele weitere Sportarten. Das Leben hat sich seitdem sehr eingeschränkt. Das Einziger auf was Fans sowie Spieler nun hoffen können, ist es, dass die FIFA Klub-Weltmeisterschaft auch wirklich im Februar 2021 in Katar stattfinden wird.

Viele Sportler leiden unter dieser Pandemie.