Österreichische Legionäre in der deutschen Bundesliga

Irgendwann ist auch die schönste Saison vorbei und die Vereine gehen in die verdiente Sommerpause. Dann wird es für den Fußballfan etwas einsam, denn der Gang ins Stadion oder die gesellige Runde vor dem Bildschirm ist nun für eine Zeit lang nicht mehr möglich und es müssen Alternativen her. Für den einen oder anderen wird es die ideale Abwechslung sein, im Online Casino Österreich das Glück auf die Probe zu stellen. So muss nicht auf Spannung verzichtet werden, die sonst auch beim Mitfiebern mit der eigenen Mannschaft die Nerven kitzelt. Aber es gibt viele andere Möglichkeiten, die spielfreie Zeit zu überbrücken.

Als Fußballfan ist es immer wieder schön, an Erfolge aus der Vergangenheit zurückzudenken oder den Helden des Spiels gedanklich ein kleines Denkmal zu errichten. Daher möchten wir heute einmal auf einige der österreichischen Exporte blicken, die in der Bundesliga des Nachbarlandes Deutschland besonders nachhaltige Spuren hinterlassen konnten.

Andreas Herzog

Selbstverständlich kommt diese Liste nicht ohne Andreas Herzog aus, dem Rekordnationalspieler Österreichs. In seiner aktiven Zeit hat es der heutige Trainer auf stattliche 103 Einsätze im Nationaltrikot gebracht. In den Jahren zwischen 1992 bis 2001 spielte Herzog in Deutschland hauptsächlich für den SV Werder Bremen mit einem kleinen Intermezzo beim FC Bayern München. In 264 Bundesligaspielen konnte Herzog 60 Tore erzielen und die Meisterschaft sowie den DFB Pokal gewinnen. Herzog genoss in der deutschen Bundesliga ein hohes Ansehen.

Wer spaßeshalber bei YouTube einmal “Andreas Herzog Kaugummi” eingibt, kann sich von Herzogs feiner Technik überzeugen. In dem kurzen Clip zeigt der Mittelfeldspieler zu Zeiten bei Werder Bremen, wie sich Ballgefühl auch auf die klebrigen Munderfrischer übertragen lässt. In Österreich brachte es Herzog hingegen auf 174 Ligaspiele, womit man seine Zeit in Deutschland als die wichtigste seiner Karriere bezeichnen kann. Mit der Saison 2004 ließ Andreas Herzog seine Karriere dann bei LA Galaxy in den USA ausklingen.

Toni Polster

Auch Toni Polster verdingt sich heutzutage als Trainer. Seine Länderspielkarriere ist der von Andreas Herzog durchaus ebenbürtig. Der Stürmer brachte es auf 95 Einsätze, in denen er 44 Treffer erzielte. Glänzen konnte Toni Polster zu seiner Zeit in der deutschen Bundesliga vor allem beim 1. FC Köln. Dort bildete er vor allem zusammen mit Bruno Labbadia ein kongeniales Sturmduo. 150 Spiele absolvierte Polster zwischen 1993 und 1998 für den FC, wobei er 79 Torerfolge feiern und sich den Spitznamen “Toni Doppelpack” erspielen konnte, da gerne in einem Spiel doppelt traf.

Später kamen noch 38 Partien für Borussia Mönchengladbach hinzu, womit Toni Polster ebenfalls die meisten Spiele in der deutschen Bundesliga absolvierte.

David Alaba

Es ist gut möglich, dass der 30-jährige Alaba Andreas Herzog in absehbarer Zeit als Rekordnationalspieler überholt, denn er hat bereits 94 Einsätze auf dem Konto und mit Sicherheit noch einige gute Jahre vor sich. Der Linksverteidiger machte sich beim FC Bayern München einen Namen, wo er in 281 Spielen zur absoluten Weltklasse reifte. Die Münchener bewiesen ein gutes Gespür und holten Alaba bereits im Alter von 16 Jahren zum FC Bayern. Besonders geschätzt wird Alaba für seine Vielseitigkeit, wodurch er auch als Innenverteidiger oder im Mittelfeld eingesetzt werden kann.

Seine Fähigkeiten beeindruckten auch Real Madrid. Seit 2021 steht er in Diensten der “Königlichen”, mit denen er direkt die spanische Meisterschaft und die Champions League gewinnen konnte. Das ist jedoch noch längst nicht alles, was sich der gebürtige Wiener in den Trophäenschrank stellen kann. Zwei weitere Champions-League-Titel, zehn deutsche Meisterschaften und sechs Pokalsiege in der Bundesliga stehen zu Buche.

Marko Arnautovic

Nicht so lang wie die zuvor genannten Spieler, aber durchaus einen bleibenden Eindruck hinterlassend, spielte Marko Arnautovic in der deutschen Bundesliga. In den Jahren 2010 bis 2013 stand Arnautovic in 72 Partien für Werder auf dem Rasen. Nicht erst in seiner Zeit in Bremen festigte er seinen Ruf als Skandalnudel. Unerlaubte Diskobesuche und rüpelhaftes Verhalten während einer Polizeikontrolle sind nur zwei von mehreren Beispielen.

Auch mit Trainern der Nationalmannschaft geriet der Heißsporn aneinander. Dennoch hat es Arnautovic bereits auf 102 Spiele im Nationaldress gebracht und dabei 33 Tore erzielt. In der Saison 2009/2010 war Arnautovic auf Leihbasis Spieler von Inter Mailand, wo er jedoch glücklos agierte und nur auf drei Einsätze kam. Trainer Mourinho hatte ebenfalls Probleme mit seinem Charakter und bescheinigte ihm in einer Pressekonferenz die Reife eines Kindes.

Martin Harnik

Der in Hamburg aufgewachsene Angreifer hat einige Stationen in der deutschen Bundesliga absolviert. Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf, VFB Stuttgart, Hannover 96 und der HSV waren die nennenswertesten Vereine, bei denen Martin Harnik auf der Gehaltsliste stand. Die längste Zeit absolvierte er in Stuttgart, wo er zwischen 2010 und 2016 auf 173 Einsätze kam, in denen er 53 Tore erzielte.

Mit einer deutschen Mutter und einem österreichischen Vater hatte er die Wahl, für welches Land er antreten wollte. Von 2007 bis 2017 stand er dann im Aufgebot der österreichischen Nationalmannschaft und kam in 68 Partien auf 15 Treffer.