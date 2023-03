Wie die Champions vor ihrem Kampf trainieren

Boxer trainieren etwa 5 Stunden am Tag, wenn sie sich auf einen Kampf vorbereiten, auf den Vulkan.Bet dann Wetten annimmt. Wenn Sie einfach nur...

Boxer trainieren etwa 5 Stunden am Tag, wenn sie sich auf einen Kampf vorbereiten.

Wenn Sie einfach nur neugierig sind, wie Boxer trainieren, sich in Form bringen wollen oder sich richtig auf einen Boxkampf vorbereiten wollen, gibt es viele Möglichkeiten, sich auf einen Boxkampf vorzubereiten, die wir im Folgenden erläutern werden.

Wie sich dies auf ihre Gesundheit auswirkt

Bei der Vorbereitung auf einen Kampf führt ein Boxer Übungen durch, um seine Schnelligkeit, Ausdauer, Beinarbeit, Haltung und Kraft zu verbessern. Diese Übungen tragen dazu bei, die Technik des Boxers zu verbessern und ihn schnell in Kampfform zu bringen.

Sie können auch kraftvolle Schlagkombinationen anwenden, um einen echten Kampf besser zu simulieren. Wenn Champions trainieren und Schläge austeilen, achten sie darauf, ihre Füße zu bewegen, zwischen den Schlägen nachzuladen und zu „blocken“ und vor allem die Intensität auf einem hohen Niveau zu halten.

Um die bestmögliche Form zu erreichen, ist es notwendig, verschiedene Übungen und Methoden zu kombinieren. Die im Folgenden beschriebenen Trainingsarten gehören zu den besten für das Boxen.

Laufen und HIIT

Um über die volle Distanz zu gehen, muss ein Boxer über Ausdauer verfügen. Laufen mit hochintensivem Intervalltraining ist eine gängige Form des Cardiotrainings, die Boxer bei ihrem Boxtraining einsetzen. Roadwork ist nicht nur ein normaler 5-Meilen-Lauf in gleichmäßigem Tempo.

Schattenboxen ist eine gute Ergänzung zum Boxtraining, aber nur, wenn Sie einen echten Kampf simulieren.

Boxer laufen in der Regel in kurzen Intervallen oder über eine bestimmte Strecke mit Höchstgeschwindigkeit. Diese Art des Ausdauertrainings hilft einem Boxer bei der Vorbereitung auf einen Boxkampf, indem es seine

Kondition;

Ausdauer;

Geschwindigkeit.

Viele Boxer absolvieren 2-3 Intervalltrainingseinheiten pro Woche. Da es sich beim Boxen um kurze, kraftvolle Bewegungsabläufe handelt, ist das HIIT-Training eine hervorragende Trainingsmethode.

Wenn Sie stärker werden, können Sie die Pausenzeiten um 10-15 Sekunden verkürzen. Ein Beispiel für ein Boxtraining wäre

1 Meile Aufwärmjogging;

600-Meter-Sprints bei etwa 75 % Ihrer Höchstgeschwindigkeit, mit 1 Minute Pause;

0,5 Meilen leichtes Joggen zum Abkühlen.

Arbeit mit Handschuhen und Sparring

Diese Übungen kommen einem echten Kampf näher als das Training mit dem schweren Boxsack, da sie dem Boxer helfen können, mehrere Fähigkeiten zu verbessern, die er im Ring benötigt, z. B.

Kraft;

Schnelligkeit;

Technik;

Offensive und defensive Fähigkeiten;

Kampftechnik;

Beinarbeit.

Kraft und Kondition

Boxer heben Gewichte, machen Bodyweight-Übungen und Cardio, um sich auf das Boxen und Krafttraining vorzubereiten. Gute Beispiele für Kraft- und Konditionsübungen, die von Boxern durchgeführt werden, sind

Klimmzüge und Klimmzüge an der Stange

Liegestütze;

Seilspringen;

Sprints;

Crunches;

Plank;

Beinheben.

Box-Trainingslager

Einige Boxer entscheiden sich für die Teilnahme an einem Boxtrainingslager, das oft auch als Fight Camp bezeichnet wird und in dem ein spezifischer Trainingsplan für Ihr Boxtraining festgelegt wird. Daher kommt auch unser Name FightCamp.

Ein kurzes Boxtrainingslager dauert 6-8 Wochen, während ein längeres Trainingslager 10-12 Wochen dauert. Bei kürzeren Trainingslagern werden in der Regel maximal 2 zusätzliche Trainingseinheiten in das Trainingsprogramm aufgenommen. Bei längeren Trainingslagern hingegen wird das Trainingsvolumen schrittweise auf 2-3 Spitzen gesteigert.