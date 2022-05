Ablösefrei: Austria Klagenfurt will deutschen U20-Teamspieler von den Bayern

Beim SK Austria Klagenfurt steht ein großer Umbruch bevor. Elf Abgänge sind bei den Kickern aus der Kärntner Landeshauptstadt bereits fix. Einige Gerüchte über...

Beim SK Austria Klagenfurt steht ein großer Umbruch bevor. Elf Abgänge sind bei den Kickern aus der Kärntner Landeshauptstadt bereits fix. Einige Gerüchte über mögliche Neuzugänge machen derzeit die Runde – unter anderem möchten sich die Klagenfurter wieder bei Bayern München bedienen.

Mit Alex Timossi Andersson gelang den Kärntnern diese Saison bereits eine Punktlandung. Der junge Schwede kam auf fünf Treffer und sieben Assists in 29 Bundesligaspielen. Seine Leihe läuft allerdings aus und der 21-Jährige wird nach München zurückkehren. Vorerst – denn der FC Augsburg soll Interesse an einer fixen Verpflichtung des Rechtsaußen haben.

Die Austria aus Klagenfurt möchte aber offenbar die erfolgreichen Bayern-Deals aufrechterhalten und so steht nun der 19-jährige Christopher Scott weit oben auf dem Zettel des Tabellensechsten. Der ghanaisch-stämmige Deutsche ist ein offensiver Mittelfeldspieler, aktueller U20-Teamspieler Deutschlands. Seit der U15 durchlief der gebürtige Kölner alle DFB-Nachwuchsauswahlen.

Der Vorteil im Vergleich zur Andersson-Leihe: Scotts Vertrag in München läuft aus. Der 179cm große Offensivspieler wäre demnach ablösefrei zu haben. Die vergangene Saison verbrachte Scott in der Regionalligamannschaft der Bayern und erzielte dort sieben Tore und sechs Assists in 23 Partien. Der langjährige Leverkusen-Nachwuchsspieler wurde von der „Kronen Zeitung“ ins Spiel gebracht.

Ebenfalls hoch im Kurs dürfte bei den Klagenfurtern Altachs Atdhe Nuhiu stehen. Der 19-fache kosovarische Nationalspieler hätte im Ländle noch ein Jahr Vertrag, aber es ist kein Geheimnis, dass man bei Altach mit der Performance der Stürmer in der abgelaufenen Saison nicht hundertprozentig zufrieden war.

Scott wäre positionstechnisch ein idealer Ersatz für den zu Rapid abwandernden Patrick Greil oder den Slowenen Rajko Rep. Nuhiu könnte Darijo Pecirep ersetzen, was die Kaderdichte der Austria qualitativ durchaus steigern würde. Aktuell kann Peter Pacult fürs Sturmzentrum aber auch noch mit Top-Torjäger Markus Pink, Lukas Fridrikas und Gloire Amanda planen. Bei letzteren beiden blieb der große Durchbruch aber bisher noch aus.