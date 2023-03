Burgstaller baut xG-Vorsprung, Tabakovic und Sesko holen auf

Bevor das Meisterplayoff startet wollen wir kurz und kompakt auf einige interessante Statistiken blicken und euch ein Update zu dem einen oder anderen Wert...

Bevor das Meisterplayoff startet wollen wir kurz und kompakt auf einige interessante Statistiken blicken und euch ein Update zu dem einen oder anderen Wert liefern, wobei wir uns heute den Expected Goals widmen. Wir starten mit Guido Burgstaller, der bisher beim SK Rapid alle Erwartungen erfüllte und neben seiner Torquote auch ein echter Leithammel wurde. Alle Grafiken stammen von Wyscout S.p.a. und lassen sich per Klick vergrößern.

Das letzte Mal blickten wir während der Weltmeisterschaft in Katar auf die Expected-Goal-Werte in der österreichischen Bundesliga. Auch zu diesem Zeitpunkt lag der Rapid-Spieler nach 16 gespielten Runden in der Wertung ganz vorne.

Burgstaller baute seinen Vorsprung aus, wobei es eine Änderung in den Top 3 gab, da WAC-Spieler Tai Baribo, der in den kommenden Runden im unteren Playoff diese Statistik weiter in die Höhe schrauben wird, den bisherigen Zweitplatzierten Markus Pink überholte:

Vorweg zur Einordnung dieser Zahlen: Bereits in der Vergangenheit erwähnten wir, dass das vorrangige Qualitätsmerkmal eines Stürmers darin liegt, einen hohen xG-Wert zu generieren, heißt sich viele Chancen herauszuspielen. Über mehrere Saisonen gesehen nähert sich die Differenz zwischen dem xG-Wert und den tatsächlich erzielten Treffern ohnehin an.

Burgstaller kommt bei 13 erzielten Treffern auf einen xG-Wert von 12.57 und trifft demnach genau seiner statischen Erwartung. Ein wenig effizienter ist Baribo, der für sein zwölf Treffer einen xG-Wert von 10.26 benötigte. Markus Pink kommt bei einem ähnlichen xG-Wert von 10.14 sogar auf 16 Saisontore und unterstreicht damit weiterhin seine herausragende Saison.

Sesko und Tabakovic machen viele Plätze gut

Auf Platz 4 liegt mit Benjamin Sesko ein Spieler, der in den letzten sechs Runden gleich fünf Plätze gutmachte, gefolgt von Haris Tabakovic, der unter dem neuen Trainer Michael Wimmer so richtig aufblüht und einen ganz großen Sprung nach vorne in die Top 10 dieser Wertung machte. Auch Robert Zulj machte in den vergangenen Runden rund zehn Plätze in dieser Wertung gut und liegt nun in den Top 10!

Dauerverletzter Salzburger bei xG pro 90 Minuten vorne

Bei den Expected Goals pro 90 Minuten liegt übrigens nach wie vor der Salzburger Fernando mit einem Wert von 0.98 xG pro 90 Minuten vorne. Der dauerverletzte Spieler führt diese Wertung vor drei Spielern an, die allesamt weniger als 200 Minuten auf dem Platz standen, sodass keine Aussagekraft gegeben ist. Bei diesen drei Spielern handelt es sich um Solomon Bonnah (0.92, Austria Klagenfurt), Oliver Strunz (0.85, SK Rapid) und Mohammed Fuseini (0.82, SK Sturm).

Interessanter ist da der Wert von Haris Tabakovic, der mittlerweile immerhin bei 962 Spielminuten steht und einen xG-Wert von 0.72 pro 90 Minuten aufweist.