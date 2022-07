Endlich: Austria bekommt neuen Hauptsponsor!

Austria Wien bekommt einen neuen Hauptsponsor. Das Wiener Traditionsunternehmen Frankstahl unterstützt in der Bundesliga-Saison 2022/2023 den FAK. Vorstand...

[ Pressemeldung FK Austria Wien ]

Austria Wien bekommt einen neuen Hauptsponsor. Das Wiener Traditionsunternehmen Frankstahl unterstützt in der Bundesliga-Saison 2022/2023 den FAK.

Vorstand Gerhard Krisch: „Mit Frankstahl konnten wir einen großen neuen Partner von unserem Weg überzeugen, es ist sehr erfreulich, dass es sich dabei um ein Wiener Traditionsunternehmen handelt. Die Erlöse eines Trikot-Sponsors der Kampfmannschaft sind ein wichtiger Bestandteil unseres Budgets. Auch optisch kann sich das Trikot meiner Meinung nach absolut sehen lassen. Danke an alle Gremien und Mitarbeiter, die mitgeholfen haben, diesen Deal abzuschließen.“

„Der FK Austria Wien und seine Fans sind eine große Familie, die auf Tradition, Zusammenhalt und Toleranz setzt. Das sind Werte, die wir auch bei Frankstahl teilen. Als neuer Hauptsponsor der Wiener Austria für diese Saison freut es mich, dieses Leitbild zu fördern. Es ist wie ein Traum, der nun endlich in Erfüllung geht. Ich könnte nicht glücklicher über diese Entwicklung sein.“, sagt Marcel Javor, Eigentümer von Frankstahl und selbst passionierter Fußballfan.

Geprägt durch Österreichs Hauptstadt, sind Frankstahl und die Austria ein Team, das perfekt zusammenpasst. Das Sponsoring der Austria durch Frankstahl bringt zwei Wiener Urgesteine zusammen, die für Leidenschaft und Fairness stehen.

„Die Austria und wir sind stolz auf unsere Wiener Wurzeln und die Philosophie, die wir leben. Es gibt wirklich keine andere Mannschaft, mit der wir diese Partnerschaft lieber eingegangen wären. Ich kann es kaum erwarten, die Austria am Sonntag spielen zu sehen. Wobei es noch schöner wäre, wenn die Jungs drei Punkte holen.“, ergänzt der Frankstahl Eigentümer Javor.

Über Frankstahl:

Frankstahl steht seit über 140 Jahren für Verlässlichkeit, Leidenschaft und Innovation im Stahlgroßhandel. Gegründet 1880 in Wien zählt das österreichische Familienunternehmen heute mit über 700 Mitarbeitern in zehn europäischen Ländern zu den größten Stahlhandelsunternehmen in der gesamten Region. Und mit dem Online-Shop thesteel.com bietet Frankstahl seinen Kunden über hunderttausend sofort verfügbare Stahlprodukte bei frachtfreier Lieferung.