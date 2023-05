Frankstahl verlängert als Hauptsponsor der Austria

Der Stahlgroßhändler Frankstahl und sein Tochterunternehmen Steelcoin unterstützen Austria Wien auch in der Bundesliga-Saison 2023/2024 als Hauptsponsor. „Frankstahl...

[ Pressemeldung FK Austria Wien ]

Der Stahlgroßhändler Frankstahl und sein Tochterunternehmen Steelcoin unterstützen Austria Wien auch in der Bundesliga-Saison 2023/2024 als Hauptsponsor.

„Frankstahl steht für Verlässlichkeit, Zusammenhalt und Leidenschaft. Das sind Werte, die wir mit der Wiener Austria teilen. Deshalb ist es für uns eine große Freude, dass wir unsere erfolgreiche Partnerschaft mit dem FAK auch in der kommenden Saison fortsetzen“, so Marcel Javor, Frankstahl-Eigentümer und passionierter Austrianer.

„Als heimisches Unternehmen sind wir sehr stolz, ein Teil der Austria-Familie zu sein. So können wir einen wertvollen Beitrag zum österreichischen Spitzensport leisten. Denn Sport bewegt uns, verbindet uns und zeigt uns wie wichtig Teamarbeit ist, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen“, ergänzt Marcel Javor.

Frankstahl bringt mit Steelcoin auch in Zukunft zusätzliche Unterstützung für besondere Spiele – am Feld und darüber hinaus. So schmückt Steelcoin zum 340. Wiener Derby wieder die Brust der Jungs aus Favoriten, um ihnen bei diesem wichtigen Match erneut den Rücken zu stärken.

Für alle Fans bedeutet das eine Derbywoche der Superlative voller Action und Gewinnspielen. Haltet eure Augen offen, folgt Frankstahl und Steelcoin auf Instagram und macht mit!

Über Frankstahl:

Frankstahl steht seit über 140 Jahren für Verlässlichkeit, Leidenschaft und Innovation im Stahlgroßhandel. Gegründet 1880 in Wien zählt das österreichische Familienunternehmen heute mit über 700 Mitarbeitern in zehn europäischen Ländern zu den größten und fortschrittlichsten Stahlhandelsunternehmen in der gesamten Region. Denn Innovation hat bei Frankstahl Tradition. Seit 2016 bietet der Frankstahl-Onlineshop thesteel.com seinen Kunden über hunderttausend sofort verfügbare Stahlprodukte bei frachtfreier Lieferung. Apropos Innovation: Steelcoin, das neueste Mitglied der Frankstahl-Gruppe macht Stahl zur Wertanlage. Denn Steelcoin ist das erste Wertpapier seiner Art, das Stahl mit der Blockchain-Technologie verbindet und so einen der wichtigsten Werkstoffe der Welt digitalisiert.