Rapid verliert Talent Pehlivan und holt Oppong zurück

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne.

Deniz Pehlivan

ST, 17, AUT | SK Rapid II – > FSV Mainz 05 U19

Rapid verliert eines seiner größten Talente an den FSV Mainz 05. Im vergangenen Sommer hatten schon der FC Schalke 04 und der 1.FC Köln bei Rapid wegen Deniz Pehlivan angefragt, nun zieht es den 17-Jährigen aber nach Mainz, wo er in der U19-Mannschaft künftig ein kongeniales, österreichisches Stürmerduo mit Suliman Mustapha bilden könnte, der in der laufenden Saison bereits neunmal traf. Pehlivan ist aktueller U18-Teamspieler und bestritt in der Regionalliga Ost für den SK Rapid II 14 Spiele, in denen er zweimal traf. Der Stürmer gilt als abschlussstark, durchsetzungsstark im Strafraum, ist aber zudem noch ein Spieler, der sich den Ball aus der Etappe holen und mit energischen Tempodribblings nach vorne tragen kann. Bei den Mainzern unterzeichnete er nun einen Vertrag bis Sommer 2023. Dann wäre der Stürmer 21 Jahre alt.

Samuel Oppong

OM/RA, 21, AUT | Kapfenberger SV – > SK Rapid II

Die Hütteldorfer vermelden allerdings auch die Verpflichtung eines Heimkehrers für die zweite Mannschaft. Samuel Oppong, gebürtiger Ghanaer, aber seit seiner Kindheit in Wien, wechselt nach fast 3 ½ Jahren wieder zurück zu den Hütteldorfern. Zuletzt verdiente sich der flinke Offensivspieler seine Sporen auf teils unkonventionelle Weise, denn nachdem er zuerst an die Admira Juniors und Blau-Weiß Linz verliehen und danach fix von Rapid freigestellt wurde, wechselte Oppong in die zweite zyprische Liga zu Olympiakos Nikosia. Dort war er in der Aufstiegssaison Ergänzungsspieler, spielte neunmal von Beginn an und kam 15-mal von der Bank, erzielte dabei zwei Saisontore. Zuletzt kickte der 21-Jährige in Kapfenberg, wo er knapp sechs Wochen wegen muskulärer Probleme fehlte und in sieben Pflichtspielen einen Treffer und zwei Assists beisteuerte.

Mohamadou Idrissou

ST, 39, CMR | DSV Leoben – > Rot-Weiß Frankfurt

Nachdem der 39-fache kamerunische Teamspieler und Ex-Deutschland-Legionär Mo Idrissou aufgrund fehlender Papiere rechtliche Probleme in Österreich bekam und deshalb in Schubhaft genommen wurde, kehrt er nach Deutschland zurück – und zwar in die sechste Leistungsklasse. Zuletzt hatte Idrissou in Hallein, Kufstein und Leoben gespielt. Inklusive Regionalcup hatte Idrissou im letzten Halbjahr sieben Treffer für die Donawitzer erzielt. Nun geht’s für ihn weiter zur SG Rot-Weiß Frankfurt in die Verbandsliga Hessen-Süd, wo der einstige Bundesligaprofi Slobodan Komljenovic Trainer ist.

Simon Kjaer

IV, 30, DEN | Atalanta Bergamo – > AC Milan

Nach vier Monaten und sechs Spielen für Atalanta Bergamo wird Simon Kjaer an den AC Milan weiterverliehen. Bei seinem eigentlichen Arbeitgeber, dem FC Sevilla, hat Kjaer keine Chance mehr auf Einsätze. Der dänische Teamkapitän und 95-fache Nationalspieler ist damit Teil eines Spielertauschdeals, denn Atalanta erhält vom AC Milan im Gegenzug den 25-jährigen Mattia Caldara für 18 Monate, Kaufoption inklusive.