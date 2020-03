Arteta „fühlt sich wieder gesund“, Fatih Terim positiv getestet

Wir haben wieder ein Corona-Update über prominente Infizierte – und diesmal auch Gesundete – aus der Fußballwelt für euch.

Arsenal-Trainer Mikel Arteta bestätigte vor elf Tagen, dass er am Virus erkrankte. Nun meldete sich der Spanier mit der Info, dass er sich wieder vollständig gesund fühle. Es gehe ihm „sehr gut“, die Selbstquarantäne geht für den jungen Coach aber natürlich noch weiter.

Good news – Mikel Arteta says he is „very well“ now and feels he has fully recovered from coronavirus.

He tested positive for the virus on 13 March.

— BBC Sport (@BBCSport) March 23, 2020