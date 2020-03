Barcelona will Stürmer-Tausch, Haaland von Real Madrid umworben

Auch wenn aktuell die Ligen europaweit pausieren und niemand weiß wann und in welcher Form der Meisterschaftsbetrieb wieder aufgenommen werden kann, basteln die Vereine...

Auch wenn aktuell die Ligen europaweit pausieren und niemand weiß wann und in welcher Form der Meisterschaftsbetrieb wieder aufgenommen werden kann, basteln die Vereine am Kader für die nächste Saison. Wir wollen uns ansehen welche Transfergerüchte in den internationalen Medien zu lesen sind.

Barcelona will Tausch forcieren

Nach nur einem Jahr könnte die Zusammenarbeit zwischen dem FC Barcelona und Antoine Griezmann bereits wieder jähes ein Ende finden. Die spanische Zeitung „Sport“ führt zwei Argumente an, die einen Abgang des Franzosen erklären würden. Einerseits werden die Katalanen Transfererlöse generieren müssen, da die Corona-Krise auch für den FC Barcelona hohe finanzielle Einbußen zur Folge haben wird. Der 26-fache spanische Meister soll rund 60 Millionen Euro aufgrund der Krise verlieren und muss einen arrivierten Spieler verkaufen, bevor ein neuer Wunschtransfer stattfinden kann. Der FC Barcelona legte rund 120 Millionen Euro für Griezmann auf den Verhandlungstisch und möchte nun um die 100 Millionen Euro bei einem Abgang lukrieren. Hier kommt nun der zweite Grund ins Spiel, denn die Katalanen haben einen absoluten Wunschspieler auf dem Zettel. Die Rede ist von Inter-Stürmer Lautaro Martinez, der vom Spielstil besser in die Mannschaft passen würde als Griezmann. In der Vergangenheit machte sich sogar Superstar Messi für eine Verpflichtung seines Landsmanns stark. Das Problem ist nur, dass Inter ebenfalls um die 100 Millionen Euro für den Sturmpartner von Romelu Lukaku verlangen wird, weshalb die Katalanen am liebsten ein Tauschgeschäft eingehen würden. Die Frage ist aber, ob Inter da mitspielen wird.

Ousmane Dembele erhält weitere Chance

Eine weitere Option für die Katalanen auf dem Transfermarkt Geld zu lukrieren ist ein Verkauf des Dauerverletzten Ousmane Dembele. Der Franzose ist einer der größten Pechvögel der letzten Jahre, da er aufgrund von Verletzungen kaum Einsatzzeiten am Spielfeld vorweisen kann. In den letzten Wochen war immer wieder zu lesen, dass sich der FC Barcelona von dem Flügelspieler trennen möchte, doch nun scheint es eine Trendumkehr zu geben. Trainer Setien möchte dem 22-Jährigen eine weitere Chance geben, da sich der Coach sicher ist, dass Dembele eine Leistungsexplosion haben wird, sollte er zukünftig verletzungsfrei bleiben. Der 21-fache französische Teamspieler soll vermehrt mit Individualtrainern zusammenarbeiten, die zukünftig das Risiko von Muskelverletzungen minimieren sollen.

Haaland erneut das heißeste Transfereisen

Im Winter war der Ex-Salzburger Erling Haaland wahrscheinlich das heißeste Transfereisen in Europa. Der junge Stürmer landete schließlich gegen eine Ablöse von 20 Millionen Euro und zahlreichen weiteren Bonuszahlungen bei Borussia Dortmund, wo er einen unglaublichen Einstand hatte und in elf Pflichtspielen für seinen neuen Klub zwölf Tore und zwei Assists beisteuerte. Egal ob in der Champions League oder in der Deutschen Bundesliga – Haaland brauchte keine Zeit um sich akklimatisieren und bewies, dass er in jeder Liga der Welt um den Titel des Torschützenkönigs mitspielen kann. Seine Leistungen lösen natürlich enormes Interesse bei den Top-Klubs aus und die BVB-Fans müssen sich die Frage stellen, die vor einiger Zeit noch die Fans der Salzburger beschäftigte – wie lange wird Haaland beim Verein bleiben?

Aktuell melden gleich zahlreiche Top-Klubs Interesse am 19-Jährigen an, allen voran Real Madrid. Sein Berater Mino Raiola meinte zwar, dass er nicht glaube, dass Haaland die Dortmunder im Sommer verlassen würde, weil er sich weiter beim BVB entwickeln soll und ein Wechsel zu früh kommt. Allerdings merkte der berüchtigte Spielerberater an, dass er ursprünglich auch den Wechsel des Norwegers von RB Salzburg nach Dortmund als zu früh eingestuft habe. Es scheint demnach alles offen zu sein. Neben Real Madrid haben auch Juventus, Manchester United und die Spurs großes Interesse an einer Verpflichtung des Top-Stürmers. Aufgrund der letzten Monate scheint es aber, dass Haaland für die Spurs bereits eine Nummer zur groß ist.