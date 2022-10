CL-Vorschau: FC Barcelona zu Gast bei Inter

Wie vor jedem Europacup-Spieltag blicken wir auch heute auf zwei interessante Partien für euch. Heute schauen wir nach Mailand und nach Amsterdam! Inter –...

Inter – FC Barcelona

Dienstag, 4.10.2022, 21:00 Uhr

Inter-Fans stellten sich den Saisonstart sicherlich nicht so vor. Ihre Mannschaft liegt nach acht Spieltagen nur auf Platz 9, da neben vier gewonnenen Liga-Partien ebenso viele Spiele bereits verloren wurden. Als Vergleich: Bei der Meistersaison 2020/21 musste man in der gesamten Spielzeit nur drei Mal als Verlierer vom Platz gehen und auch in der vergangenen Saison fing man sich insgesamt nur vier Niederlagen ein.

Dazu kommt, dass in der Champions League zwar der Pflichtsieg gegen Pilsen gelang, das wichtige Heimspiel gegen den FC Bayern München allerdings mit 0:2 verloren wurde. Für den FC Barcelona läuft es zwar in der Meisterschaft weitaus besser, da man bisher nur in der ersten Runde ein Unentschieden abgab und sonst alle Spiele gewinnen konnte, allerdings wurde auch die Partie gegen die Bayern verloren.

Der FC Bayern hat nun die besten Chancen diese Gruppe zu gewinnen, sodass es beim Spiel zwischen Inter und dem FC Barcelona zu einem direkten Duell um den zweiten Gruppenplatz kommt. Beide Teams müssen auf den einen oder anderen Stammspieler verzichten. Bei der Heimmannschaft fallen Romelu Lukaku und Marcelo Brozovic fix aus, zudem ist auch Stürmer Lautora Martinez etwas angeschlagen. Der Argentinier sollte aber wieder rechtzeitig fit werden.

Auf der Gegenseite fehlen Jules Koundé, Memphis Depay, Frenkie de Jong, Ronald Araújo und Héctor Bellerín verletzungsbedingt. Obowohl bei den Katalanen mehr Spieler ausfallen, scheint es aktuell so, dass sie aktuell diese Verletzten besser ersetzen können, weshalb die Katalanen als Favorit in das Auswärtsspiel gehen. Immerhin hat Inter auch vier der letzten sechs Partien verloren.

Ajax Amsterdam – SSC Neapel

Dienstag, 4.10.2022, 21:00 Uhr

Ajax bekommt es mit einem äußerst formstarken Gegner zu tun, denn Serie-A-Tabellenführer Napoli ist saisonübergreifend seit 20 Spielen ungeschlagen und gab in der aktuellen Spielzeit erst zwei Unentschieden ab. Die Italiener gewannen auch die beiden ersten Champions-League-Spiele klar gegen Liverpool (4:1) und die Rangers (3:0) und treffen nun auf den niederländischen Meister, der zuletzt schwächelte und aus den letzten drei Pflichtspielen nur einen einzigen Punkt holte.

Ajax verlor nach einem klaren Sieg gegen die Rangers das zweite Gruppenspiel gegen Liverpool mit 1:2 und gab danach bei der 1:2-Niederlage gegen AZ zum ersten Mal in der Liga Punkte ab. Am Wochenende folgte ein enttäuschendes 1:1-Unentschieden gegen die Go Ahead Eagles.

Ajax verlor damit die Tabellenführung an AZ und steht auch gegen Napoli unter Druck. Bei einer Niederlage muss man eher mit dem dritten Gruppenplatz rechnen.

Die Heimmannschaft muss auf Ahmetcan Kaplan und Jorge Sánchez verzichten, dazu ist Mohamed Ihattaren fraglich. Beim 1:1-Unentschieden gegen die Go Ahead Eagles schonte Ajax einige Stammspieler, wie etwa Mohammed Kudus, Steven Bergwijn und Edson Alvarez, die nun ausgeruht in das Königsklasse-Spiel gehen werden.

Auf der anderen Seite fehlen Victor Osimhen und Diego Demme. Hirving Lozano und Amir Rrahmani sind fraglich.

