CL-Vorschau: Hochspannung in der Salzburg-Gruppe

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir auch heute wieder auf zwei ausgewählte Partien freuen, die viel Spannung versprechen. Heute blicken wir nach Salzburg und München.

RB Salzburg – FC Sevilla

Mittwoch, 08.12.2021, 21:00 Uhr

In der Gruppe G könnte es vor dem letzten Spieltag kaum enger zugehen und es ist jeder Ausgang möglich. An der Tabellenspitze steht Lille mit einem Punkt Vorsprung auf RB Salzburg. Salzburg wiederum hat einen Punkt Vorsprung auf Sevilla und zwei Punkte Vorsprung auf den VfL Wolfsburg. Mit einem Sieg wären somit sowohl Salzburg als auf Sevilla fix in der K.o.-Phase der Champions League, wobei sogar der Gruppensieg möglich wäre, wenn Wolfsburg gegen Lille gewinnt. Umgekehrt könnte eine Niederlage auch das komplette Aus bedeuten – für Spannung ist demnach garantiert.

RB Salzburg tat sich zuletzt etwas schwer und konnte vor dem Sieg gegen Hartberg nur eines der letzten 5 Spiele gewinnen. Allerdings waren auch die drei Punkte in Hartberg eine schwere Geburt, denn der Tabellenführer der österreichischen Bundesliga lag fast das gesamte Spiel mit 0:1 zurück und drehte die Begegnung erst in den letzten 11 Minuten um.

Trainer Jaissle muss auf sieben Spieler verzichten, da Junuzovic, Vallci, Wöber, Koita, Bernardo, Kamil Piatkowski und Okafor ausfallen werden. Da Letztgenannter nicht mitmachen kann, wird neben Adeyemi fix Benjamin Sesko in der Sturmspitze zum Zug kommen. Auf der Gegenseite fallen Jesús Navas und Youssef En-Nesyri aus, während auch Erik Lamela, Marcos Acuña und Suso fraglich sind. Wenn werder Suso noch Lamela auflaufen können, wird Papu Gómez in der Startelf stehen. Sevilla holte sich am Wochenende mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Villarreal etwas Selbstvertrauen vor dem Spiel. Den einzigen Treffer erzielte Ocampos, der auch zuvor beim Cupsieg gegen Cordoba das einzige Tor erzielte.

Bayern München – FC Barcelona

Mittwoch, 08.12.2021, 21:00 Uhr

Bayern München kann nach fünf Siegen in fünf CL-Gruppenspielen entspannt in die Partie gegen den FC Barcelona gehen, denn der deutsche Rekordmeister steht fix als Gruppensieger fest. Anders sieht es beim FC Barcelona aus. Die Katalanen liegen zwar auf Platz 2, allerdings könnte bei einer Auswärtsniederlage gegen diesen schweren Gegner Benfica vorbeiziehen, sollten die Portugiesen gegen Dynamo Kiew gewinnen.

Barcelona hätte am vorletzten Spieltag im direkten Duell alles klar machen können, doch man kam nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Demir feierte sein CL-Startelfdebüt und traf mit einer herrlichen Aktion an die Latte. Der Leihspieler war allgemein einer der besseren Akteure am Platz, dürfte gegen die Bayern dennoch zunächst auf der Bank beginnen, da wohl Ezzalzouli am rechten Flügel starten dürfte. Martin Braithwaite, Dani Aleves, Sergio Agüero, Pedir und Ansu Fati stehen Trainer Xavi nicht zur Verfügung.

Man darf gespannt sein welche Startelf Nagelsmann ins Rennen gegen den FC Barcelona schicken wird. Die Bayern könnten mit einem Sieg eventuell einen Konkurrenten um den Gesamtsieg frühzeitig ausschalten, da Barcelona im Falle einer Niederlage nur in der Europa League weitermachen darf, sollte Benfica gegen Kiew gewinnen. Alles wird der Coach dafür jedoch nicht riskieren und so dürfte Lucas Hernandez beispielsweise geschont werden, da er bei einer weiteren gelben Karte in der nächsten Runde gesperrt wäre. Michael Cuisance, Eric Maxim Choupo-Moting und Joshua Kimmich könnten aufgrund einer Covid19-Erkrankung fehlen, weiters fehlt auch Sabitzer verletzungsbedingt aus.