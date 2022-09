CL-Vorschau: Lewandowski kehrt nach München zurück

Wie vor jedem Spieltag verfassen wir eine Vorschau auf eine interessante Champions-League-Partie für euch. In München kommt es zu einer brisanten Rückkehr, denn der...

Wie vor jedem Spieltag verfassen wir eine Vorschau auf eine interessante Champions-League-Partie für euch. In München kommt es zu einer brisanten Rückkehr, denn der FC Barcelona und Robert Lewandowski sind zu Gast.

FC Bayern München – FC Barcelona



Dienstag, 13.09. 2022, 21:00 Uhr

Der FC Bayern München empfängt heute Abend den FC Barcelona und damit natürlich auch Stürmerstar Robert Lewandowski, der im Sommer zu den Katalanen wechselte. Dieser Transfer hatte viele Nebengeräusche, die medial ausgeschlachtet wurden, sodass die Trennung alles andere als harmonisch verlief. Schade eigentlich, denn der polnische Nationalspieler hätte sich aufgrund seiner Leistungen fast ein Denkmal in München verdient. In 375 Spielen erzielte er für Bayern unglaubliche 344 Tore und steuerte noch dazu 72 Assists bei.

Bei Barcelona macht der Goalgetter in dieser Manier weiter. Nach den ersten fünf Ligaspielen steht er bei sechs Toren und zwei Assists und beim 5:1-Sieg in der Champions League gegen Viktoria Pilsen steuerte er gleich drei Treffer bei. Nun wird er darauf brennen auch gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber seine Torqualitäten unter Beweis zu stellen.

Personell sieht es bei beiden Mannschaften sehr gut aus. Der FC Barcelona hat keinen einzigen verletzten Spieler im Kader, bei den Bayern wird nur Kingsley Coman fehlen. Voraussichtlich wird deshalb Thomas Müller auf dem rechten Flügel starten und Musiala auf die Zehn rücken. Der Ex-Liverpool-Stürmer Sadio Mané wird an vorderster Front agieren, Leroy Sané auf dem linken Flügel. Im zentralen defensiven Mittelfeld erwarten wir erneut Marcel Sabitzer neben Joshua Kimmich.

Die Katalanen können im Gegensatz zum 5:1-Sieg gegen Viktoria Pilsen wieder auf Hector Bellerin und Marcos Alonso zurückgreifen, wobei Bellerin auch in der Startaufstellung rechts hinten stehen könnte. Araujo und Koundé werden im Abwehrzentrum agieren, links hinten hat Jordi Alba seinen Stammplatz. Wir erwarten ein 4-3-3 mit Pedri, de Jong und Kessie im Mittelfeld und Dembélé, Lewandowski und Raphinha ganz vorne.

Die Bayern weisen in der Champions League eine ganz starke Bilanz auf und verloren nur 2 der letzten 32 Partien! Gegen den FC Barcelona trafen die Bayern zuletzt immer häufig, denn in den letzten vier direkten Duellen erzielten die Bayern stets mindestens drei Tore. Sieben der letzten acht Spiele entschieden die Bayern gegen die Katalanen für sich und sind deshalb auch heute der klare Favorit bei den Buchmachern.

Die beiden Mannschaften trafen schon im vergangenen Jahr in der Gruppenphase aufeinander und Bayern gewann beide Partien mit 3:0. Beim ersten der beiden Siege, erzielte Lewandowski einen Doppelpack.

Besonders bitte für den FC Barcelona lief aber die Begegnung im Champions-League-Viertelfinale gegen den deutschen Bundesligisten am 14.08. 2020. Die Bayern erteilten damals den Katalanen eine wahre Lehrstunde und gewannen auswärts mit 8:2. Ein Ergebnis, das an den 7:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien erinnerte.

Die Barcelona-Fans klammern sich jedoch an zwei Strohhalmen fest. Torjäger Lewandowski wechselte die Seiten und könnte in diesem Duell auch für den LaLiga-Klub den Unterschied ausmachen und der FC Bayern war zuletzt nicht in seiner allerbesten Form. In den letzten drei Bundesligaspielen gegen Stuttgart, Union Berlin und Borussia Mönchengladbach reichte es nur zu jeweils einem Unentschieden.

