Austrias ECL-Gruppengegner präsentierten sich minimalistisch

Die Wiener Austria trifft am Donnerstagabend auswärts auf Villarreal. Den ersten Sieg in der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League zu fordern, wäre hier natürlich vermessen. Wir sehen uns an, wie die Gruppengegner der Austria sich am vergangenen Wochenende schlugen.

Ohne dem gesperrten Étienne Capoue und wohl auch ohne dem verletzten Starstürmer Gerard Moreno wird das „gelbe U-Boot“ am Donnerstag die Austria empfangen. In LaLiga gab es zuletzt ein zähes 0:0 beim Vorletzten Cádiz.

FC Cádiz – Villarreal CF 0:0 – xG 0.89 : 1.59

In einem 4-2-3-1-System war Villarreal beim Abstiegskandidaten weitgehend die bessere Mannschaft, scheiterte aber – wie so oft in LaLiga – an der Durchschlagskraft. Der Tabellenachte konnte in den ersten sieben Ligaspielen nur zehn Treffer erzielen, kassierte allerdings nur zwei.

Wie die Live-Statistiken von Overlyzer zeigen, war Villarreal stärker, erarbeitete sich auch einige Chancen, blieb nun aber bereits im dritten Ligaspiel der laufenden Saison ohne eigenen Treffer. Pech hatte man aber in der Nachspielzeit: Auch die letzte gute Gelegenheit wurde dem Champions-League-Halbfinalisten der Vorsaison genommen, als Iza Carcelén nach 93 Minuten wegen einer Notbremse vom Platz musste. Damit blieb Villarreal auch noch der späte Lucky Punch verwehrt.

Lech Posen – Legia Warschau 0:0 – xG 0.79 : 0.23

Ebenfalls minimalistisch präsentierte sich Lech Posen, das zu Hause gegen den überraschenden Tabellenführer Legia Warschau nicht über ein 0:0 hinauskam.

Mit Ausnahme einer größeren Druckperiode der Hauptstädter in der ersten Halbzeit, war Lech Posen durchwegs das überlegene Team. Legia Warschau brachte keinen einzigen Schuss aufs Tor, Lech Posen verwertete seine Chancen nicht, schaffte es aber auch nicht eine große Chancenqualität aufzubauen.

Der portugiesische Spielmacher Joao Amaral musste nach 53 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Als bei Legia Warschau der Innenverteidiger Artur Jedrzejczyk nach 80 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz musste, glaubte man noch an ein Goldtor, das aber durch geschickt mauernde und auch verzögernde Warschauer unterbunden werden konnte.

Lech liegt nun auf Rang 10 und damit genau im Mittelfeld der Tabelle. Nach zehn Spielen hält man bei 15 Punkten und einem Torverhältnis von 11:9.

Maccabi Netanya – Hapoel Beer Sheva 1:2 (0:0) – xG 0.92 : 2.44

Der einzige Austria-Gegner, der weitgehend souverän agierte, war Hapoel Beer Sheva. Aber auch für den 2:1-Auswärtssieg beim Tabellenelften Maccabi Netanya brauchte es ein wenig Vorlaufzeit.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, kam Netanya stark aus der Kabine und sorgte nach 57 Minuten aus einem direkt verwandelten Eckball von Patrick Twumasi für das 1:0.

Hapoel Beer Sheva konnte sich daraufhin aber eine insgesamt hohe Chancenqualität herausspielen, was auch die xG-Werte verdeutlichen. Ein Elfmetertor von Tomer Hemed nach 76 Minuten sorgte für den Umschwung. In der 86. Minute war es schließlich der defensive Mittelfeldspieler Shay Elias, der den 2:1-Siegtreffer besorgte. Beer Sheva durfte sich hier über zwei Jokertore freuen.

Die Mannschaft ist nach sechs Runden nun Vierter und speziell auswärts mit drei Siegen aus drei Spielen makellos.