Dober holt Prosenik ins Burgenland, Ex-Sturm-Problemboy nach Schottland

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und...

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne.

Philipp Prosenik

ST, 26, AUT | Floridsdorfer AC – > ASV Siegendorf

Er spielte einst im Nachwuchs von Chelsea und dem AC Milan, aber im Alter von 26 Jahren ist die Profikarriere von Philipp Prosenik vorbei. Der Stürmer wechselt vom FAC in die burgenländische Landesliga zum ASV Siegendorf. In der laufenden Saison erzielte er im Zuge seiner elf Ligaeinsätze für den FAC keinen Treffer. Die meisten Spiele in seiner Karriere absolvierte Prosenik für den SK Rapid, für den er 60-mal auf dem Platz stand und dabei zehn Tore und sechs Assists erzielte – teilweise auch richtig wichtige Tore, wie etwa bei der 3:3-Aufholjagd im Happel-Stadion gegen Red Bull Salzburg. Beim Burgenlandliga-Tabellenführer Siegendorf ist er nicht der einzige Ex-Profi: Auch Andreas Dober, der entscheidend bei der Abwicklung des Transfers war, spielt derzeit im Burgenland.

Mbwana Samatta

ST, 27, TAN | Racing Genk – > Aston Villa

Da sich Torjäger Wesley schwer am Kreuzband verletzte, holen die Villans nun den Tansanier Mbwana Samatta aus Genk. Mit einer Ablöse von 10,5 Millionen Euro war der Transfer des Angreifers für Premier-League-Verhältnisse ein echtes Schnäppchen. Samatta, der in der laufenden Champions-League-Saison auch zwei Tore bei den hohen Niederlagen gegen Red Bull Salzburg erzielte, unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Vor vier Jahren wechselte Samatta um 800.000 Euro direkt aus dem Kongo nach Genk und erzielte für den belgischen Topklub in weiterer Folge 76 Tore und 20 Assists in 191 Spielen.

Karl Toko Ekambi

ST, 27, CMR | Villarreal CF – > Olympique Lyon

Der in Paris geborene Kameruner Karl Toko Ekambi wechselt leihweise nach Lyon. Für Villarreal erzielte der 27-Jährige in der laufenden Saison sechs Tore und zwei Assists in 18 Partien. Erst im Sommer 2018 kam Toko Ekambi um 18 Millionen Euro aus Angers und insgesamt brachte er es auf 24 Tore und 10 Assists in 62 Partien, wobei er auch in der Europa League gegen den SK Rapid traf. Lyon bezahlte nun eine stolze Leihgebühr von vier Millionen Euro und besitzt eine Kaufoption auf den 185cm großen Mittelstürmer.

Donis Avdijaj

LA/OM, 23, KOS | Trabzonspor – > Heart of Midlothian

Der kosovarische Nationalspieler und hierzulande bestens bekannte Problemboy Donis Avdijaj wechselt von Trabzonspor nach Schottland. Nachdem er beim türkischen Titelanwärter nie über die Reservistenrolle hinauskam, löste er seinen Vertrag auf, um ablösefrei zum Ex-Klub von Thomas Flögel, Heart of Midlothian, wechseln zu können. Nach seiner Zeit beim SK Sturm Graz kickte Avdijaj außerdem noch kurzzeitig für Schalke und danach für Roda Kerkrade und Willem II in Holland. Sein neuer Klub, bei dem mit Defensivspieler Peter Haring auch ein Österreicher engagiert ist, ist derzeit Stockletzter der schottischen Premier League und sechs Runden vom rettenden Ufer entfernt.