Chelsea holt drei Defensiv-Hochkaräter, Leeds sichert sich Rodrigo

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Ben Chilwell

LV, 23, ENG | Leicester City – > FC Chelsea

Der FC Chelsea rüstet sich mit mehreren aufsehenerregenden Transfers für die neue Saison. Die Verpflichtung von Timo Werner und Hakim Ziyech ist bereits durch, die von Kai Havertz steht kurz bevor, aber nun macht sich Chelsea an die Formung einer neuer Defensive. Um 50 Millionen Euro kommt Linksverteidiger Ben Chilwell von Leicester City. Mit zusätzlichen Boni könnten die Foxes für den 23-Jährigen sogar bis zu 56 Millionen Euro lukrieren. Der elffache Nationalspieler war zuletzt 4 ½ Jahre lang Mitglied der Leicester-Kampfmannschaft und brachte es auf 123 Pflichtspiele, vier Tore und zwölf Assists. Bei den Blues unterzeichnete er nun einen Vertrag bis 2025.

Malang Sarr

IV, 21, FRA | OGC Nizza – > FC Chelsea

Ablösefrei stößt der französische U21-Teamspieler Malang Sarr zu Chelsea. Der senegalesisch-stämmige Franzose spielte zuletzt vier Jahre lang für Nizza und brachte es dort auf drei Tore und drei Assists in 119 Pflichtspielen. Sarr gilt als schneller und aufbaustarker Innenverteidiger und wurde wie Chilwell für fünf Jahre an die Londoner gebunden. Neben Spielern wie Rüdiger, Zouma, Christensen, Tomori und Ampadu wird es für Sarr natürlich sehr schwer, einen Platz in der Abwehr der Blues zu ergattern. Allerdings ist Sarr Linksfuß und hat damit einigen Konkurrenten gegenüber einen strategischen Vorteil. In der Breite ist die Chelsea-Abwehr damit mehr als hochkarätig aufgestellt.

Thiago Silva

IV, 35, BRA | Paris St. Germain – > FC Chelsea

Als würde all das noch nicht genügen, holt Chelsea auch noch PSG-Urgestein Thiago Silva. Der 88-fache brasilianische Teamspieler ließ nach acht Jahren seinen Vertrag bei den Parisern auslaufen und war daher kostenlos frei. Der Routinier, der im September seinen 36.Geburtstag feiert, kommt vorerst für ein Jahr, hat aber eine Option für ein weiteres Jahr in seinem Vertrag. Thiago Silva holte mit PSG sieben französische Meistertitel und fünf Cupsiege. Insgesamt bestritt der Abwehrspieler aus Rio de Janeiro 315 Partien für die Franzosen, in denen er 17 Tore und 5 Assists beisteuerte. Bereits seit 2013 war Thiago der Kapitän von PSG, womit der Transfer für Chelsea eine weitere, äußerst prestigeträchtige Bedeutung hat.

Rodrigo

ST, 29, ESP | FC Valencia – > Leeds United

Auch der Premier-League-Aufsteiger Leeds United verstärkt sich mit einem Top-Mann – allerdings für die Offensive. Der 29-jährige Rodrigo kommt um 30 Millionen Euro vom FC Valencia. Der 22-fache Nationalspieler Spaniens erzielte in 220 Partien für Valencia 59 Tore und 41 Assists, blieb damit aber dennoch ein wenig hinter den Erwartungen zurück. Der Cousin des frischgebackenen Champions-League-Siegers Thiago Alcantara wurde in Brasilien geboren, übersiedelte aber im Alter von 12 Jahren nach Spanien, wo er schnell im Nachwuchs von Real Madrid unterkam. Später spielte Rodrigo auf Profilevel für Benfica, die Bolton Wanderers und schließlich für Valencia. Bei Leeds unterzeichnete er nun einen Vertrag bis Sommer 2024.