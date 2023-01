Megatalente Jahrgang 2005 (39): Ashley Phillips

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In...

Einmal jährlich beleuchten wir die weltweiten Top-Talente eines bestimmten Jahrgangs im Detail und sehen uns an, wer die Stars von morgen werden könnten. In dieser Serie analysieren wir die größten Talente der Welt aus dem Jahrgang 2005. Diese Jungstars dürft ihr in den kommenden Jahren nicht aus den Augen verlieren!

Ashley Phillips

IV, 17 (26.6.2005), ENG – Blackburn Rovers

Eines der aufstrebendsten Verteidigertalente Englands ist der in Wales geborene Ashley Phillips, der aktuell die Schuhe für den Zweitligisten Blackburn Rovers schnürt. Der 17-jährige Innenverteidiger rückte zuletzt in die englische U19-Nationalelf auf und stand bereits neunmal für die Kampfmannschaft von Blackburn auf dem Platz.

Phillips ist ein unkonventioneller Innenverteidiger, der aber alle Grundtugenden für diese Position mitbringt. Der 192cm große Rechtsfuß ist körperlich enorm präsent und athletisch, stark in der Luft und solide im Zweikampf. Auch sein Aufbauspiel bringt einige Vorzüge mit sich, wenngleich er aktuell wohl noch etwas zu viele lange Bälle spielt. Am auffälligsten sind aber Phillips’ unbekümmerte Vorstöße durch die Mitte, bei denen er im „Lúcio-Style“ mit langen Schritten und dem Ball am Fuß durch die gegnerischen Reihen sprintet.

Schon auf Nachwuchslevel war Phillips seinen Gegenspielern körperlich deutlich überlegen, weshalb er immer wieder die eine oder andere Klasse übersprang. Für die Kampfmannschaft der Blackburn Rovers debütierte er kurz nach seinem 17. Geburtstag, machte dann aber gleich vier Spiele von Beginn an. Die Gegner waren dabei mit West Bromwich Albion, Reading, Sheffield United und Stoke keine No-Names…

Zugleich ist der junge Brite in einigen Aktionen noch etwas zu fahrig und auch der erste Kontakt passt nicht immer akkurat, weshalb ihm immer wieder Bälle unnötig vom Fuß springen. Probleme, die sich mit regelmäßigeren Einsätzen im Profifußball allerdings in Luft auflösen sollten.

Bei Blackburn weiß man jedenfalls, was man am jungen Innenverteidiger hat, verlängerte seinen Vertrag erst kürzlich bis 2025. Wie stark Phillips wirklich werden kann, wird wohl auch von seiner Karriereplanung abhängen. Er ist definitiv bereits stark genug für eine Kampfmannschaft, so wie derzeit in der zweiten englischen Leistungsklasse. Ein Wechsel zu einem größeren Klub ist sicher im Bereich des Möglichen, regelmäßige Spiele in der Premier League aber wohl noch kaum. Demnach wäre er wohl gut beraten, sich eine Etage tiefer zu konsolidieren, ehe der nächste, früher oder später unvermeidliche Schritt getan wird.

Starpotential: 7 von 10