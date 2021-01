Hinterseer zum asiatischen Champions-League-Sieger, Marseille holt Milik

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der...

Die Wintertransferzeit 2021 hat begonnen und wird voraussichtlich ohne die ganz großen Transferkracher stattfinden. Wir halten euch regelmäßig über die interessantesten Transfers aus der Fußballwelt auf dem Laufenden.

Krépin Diatta

RA, 21, SEN | FC Brügge – > AS Monaco

Der FC Brügge verliert eines seiner größten Juwelen in Richtung Monaco. Der senegalesische Rechtsaußen Krépin Diatta wechselt um 20 Millionen Euro in die französische Ligue 1 und unterzeichnet beim AS Monaco einen Vertrag bis 2025. Diatta war vor drei Jahren im Alter von 18 Jahren um nur zwei Millionen Euro vom norwegischen Klub Sarpsborg zu Brügge gewechselt. Mittlerweile bestritt Diatta 16 Länderspiele für Senegal und neben der halben deutschen Bundesliga waren auch Klubs wie PSG, Milan, Neapel und Manchester United hinter dem Shootingstar her. Für Brügge steuerte der dynamische Flügelspieler in 95 Partien 20 Tore und 11 Assists bei.

Strahinja Pavlovic

IV, 19, SRB | AS Monaco – > Cercle Brügge

Die Transferroute Monaco-Brügge ist dieser Tage offenbar recht beliebt. Monaco verleiht den 19-jährigen Innenverteidiger Strahinja Pavlovic an den kleineren Brügge-Klub Cercle Brügge. Vor einem Jahr holten die Monegassen den talentierten Innenverteidiger um zehn Millionen Euro von Partizan Belgrad, verliehen ihn aber noch ein halbes Jahr an seinen Stammverein. Im Herbst war Pavlovic dann Teil des Monaco-Kaders, kam aber nur auf einen Kurzeinsatz, weshalb der vierfache serbische Teamspieler nun doch wieder verliehen wird. Bei Monaco hat der Youngster einen Vertrag bis 2024 und die Ablösesumme könnte leistungsbedingt auch noch auf bis zu 13 Millionen Euro anwachsen.

Arkadiusz Milik

ST, 26, POL | SSC Napoli – > Olympique Marseille

Nach 48 Tore in 122 Pflichtspielen für den SSC Napoli wechselt der polnische Teamstürmer Arek Milik nach Frankreich. In der laufenden Saison war der 26-Jährige in keinem einzigen Matchkader der Neapolitaner gestanden. Marseille sichert sich die Dienste des kraftvollen Angreifers vorerst leihweise für 1 ½ Jahre und hat danach eine Kaufpflicht, die vorerst neun Millionen Euro kostet und anhand von Boni noch um vier weitere Millionen anwachsen kann. Milik soll in den letzten Monaten auch als möglicher Neuzugang bei Bayern München, Atlético Madrid, Tottenham, Newcastle, Everton und der Fiorentina im Gespräch gewesen sein.

Lukas Hinterseer

ST, 29, AUT | Hamburger SV – > Ulsan Hyundai

Nur knapp 100 Einsatzminuten in fünf Pflichtspielen ist die ernüchternde Saisonbilanz von Lukas Hinterseer beim Hamburger SV. Ein Transfer des 29-jährigen Angreifers war somit vorprogrammiert. Mit dem Wechsel zum südkoreanischen Topklub Ulsan Hyundai haben allerdings die wenigsten gerechnet. Die Koreaner bezahlten 300.000 Euro Ablöse für den 13-fachen ÖFB-Teamstürmer. Hinterseer spielte zuletzt seit Sommer 2014 in Deutschland und hatte seine erfolgreichste Zeit beim VfL Bochum, wo er in 65 Spielen 35-mal traf. Sein neuer Klub Ulsan Hyundai wurde zuletzt Vizemeister, hat aber in der neuen Titelambitionen und ist zudem frischgebackener Sieger der asiatischen Champions League.