Juventus holt zwei routinierte Stars, Gregoritsch wechselt ligaintern

Das Transferfenster für den Sommer 2022 ist offen und es gibt bereits jetzt zahlreiche Übertritte von Spielern und Trainern. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente, die den nächsten Schritt wagen wollen und die interessantesten Trainerbestellungen. Immer in einem kompakten Viererpaket.

Angel Di María

RA, 34, ARG | Paris Saint-Germain – > Juventus Turin

Nach Spanien, England und Frankreich wechselt Angel Di María in die vierte der fünf Top-Ligen. Juventus Turin sichert sich die Dienste des 122-fachen argentinischen Nationalspielers ablösefrei und stattet Di María mit einem Einjahresvertrag aus. Zuletzt hatte der trickreiche Rechtsaußen sieben Jahre für PSG gespielt und für die Pariser in 295 Pflichtspielen 93 Tore und 119 Assists erzielt. Für kein anderes Team spielte der Argentinier häufiger. Die „Assist-Maschine“ Di María kann in der Offensive praktisch auf allen Positionen eingesetzt werden. Bei Juventus ist er wohl als zusätzliche Kraft für die rechte Außenbahn eingeplant, zumal nicht klar ist, wie stark Federico Chiesa nach seinem Kreuzbandriss retour kommen wird.

Paul Pogba

ZM, 29, FRA | Manchester United – > Juventus Turin

Juventus holt obendrein auch noch Paul Pogba nach sechs Jahren „nach Hause“. Der französische Achter wechselte 2016 um 105 Millionen Euro von Juventus zu Manchester United und sollte dort eine neue Renaissance anführen, wozu es aber nie kam. Der Weltmeister von 2018 gewann mit Manchester United lediglich die Europa League und zweimal den englischen Ligapokal. Die Red Devils konnten aber auch mit Pogba nie in die absoluten Höhen der Premier League schnuppern. Der Franzose bestritt 232 Spiele für Man United und erzielte dabei 39 Tore und 51 Assists. Bei Juventus, das auch ihn ablösefrei holt, unterzeichnete er nun einen Vertrag bis Sommer 2026. Damit ist auch ein möglicher Wechsel des 29-Jährigen zu den Bayern vom Tisch.

Michael Gregoritsch

ST, 28, AUT | FC Augsburg – > SC Freiburg

Der 39-fache ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch findet innerhalb der deutschen Bundesliga einen neuen Verein. Der Steirer wechselt von Augsburg nach Freiburg. Für Gregoritsch ist es in Deutschland bereits der siebte Klub. Seit zehn Jahren spielt der Angreifer ununterbrochen im Nachbarland. Die meisten Spiele bestritt Gregoritsch dabei für den FC Augsburg, für den er zuletzt spielte – in 129 Spielen gelangen dem 193cm-Mann 31 Tore und acht Assists. In Freiburg ist er der vierte Neue nach den beiden Offensivspielern Ritsu Doan und Daniel-Kofi Kyereh und dem Innenverteidiger Matthias Ginter.

Ermedin Demirovic

ST, 24, BIH/GER | SC Freiburg – > FC Augsburg

Im Gegenzug wechselt der deutsch-bosnische Angreifer Ermedin Demirovic von Freiburg nach Augsburg, wodurch der Wechsel Gregoritsch-Demirovic ein klassischer Spielertausch ohne dezidierten Geldfluss sein dürfte. Der 13-fache bosnische Teamspieler unterschrieb beim FCA bis Sommer 2026, während über die Vertragslaufzeit von Gregoritsch – wie in Freiburg zumeist üblich – keine Angabe gemacht wurde. Für Freiburg traf Demirovic in 69 Spielen nur achtmal und assistierte weitere mal.