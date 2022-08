Newcastle United zahlt 70 Millionen Euro für Schweden-Stürmer Isak

Das Transferfenster für den Sommer 2022 neigt sich bereits dem Ende zu. Wir liefern euch regelmäßig Updates über die spannendsten Transfers, die größten Talente,...

Martin Fraisl

TW, 29, AUT | FC Schalke 04 – > Arminia Bielefeld

Nachdem er in der deutschen Bundesliga keine Chance mehr auf Einsätze hatte, wechselt Martin Fraisl nach Bielefeld. Nach Botosani, Sandhausen, ADO Den Haag und Schalke ist dies die fünfte Auslandsstation des 29-Jährigen, der zuletzt von Ralf Rangnick erstmalig in den Teamkader einberufen wurde. Bielefeld startete schwach in die deutsche Zweitligasaison und ist nach fünf Spielen mit nur einem Punkt Vorletzter. Nach Christian Gebauer, Benjamin Kanuric und Manuel Prietl ist Fraisl nun der vierte Österreicher im Kader der Arminia.

Alexander Isak

ST, 22, SWE | Real Sociedad – > Newcastle United

Nach drei Jahren verlässt der schwedische Mittelstürmer Alexander Isak Real Sociedad und schließt sich Newcastle United an. Der Premier League Klub bezahlt 70 Millionen Euro Ablöse für den 37-fachen Teamstürmer und bindet ihn bis Sommer 2028. Der eritreisch-stämmige Isak, der bereits im Alter von 17 Jahren nach Dortmund wechselte, verzeichnete zuletzt im Baskenland eine wahre Leistungsexplosion. In 132 Spielen für Real Sociedad erzielte er 44 Tore und bereitete acht weitere vor.

Aleksandar Cirkovic

LA, 20, SRB | Vozdovac – > Krylia Sovetov Samara

Der Serbe Aleksandar Cirkovic, der fast sein gesamtes Leben in Österreich verbrachte, wechselt nach Russland. Der Ex-Admiraner, der für die Südstädter vier Pflichtspiele bestritt, unterschrieb für vier Jahre bei Krylia Sovetov Samara und kostete die Russen etwa eine halbe Million Euro Ablöse. Nach seiner Admira-Zeit wechselte Cirkovic zuerst nach Spanien zu Gimnastic de Tarragona, wo er aber keine Spiele absolvierte. In Serbien beim FK Vozdovac erzielte er zuletzt fünf Tore in 21 Spielen. In Samara wird Cirkovic unter anderem mit dem Ex-Rapidler Mateo Barac zusammenspielen.

Nicolas Pépé

RA, 27, CIV | Arsenal FC – > OGC Nizza

Der ivorische Rechtsaußen Nicolas Pépé verlässt Arsenal leihweise und wechselt für ein Jahr nach Nizza. Arsenal hatte den mittlerweile 34-jährigen Nationalspieler vor drei Jahren um 80 Millionen Euro aus Lille geholt. Der 27-Jährige blieb jedoch deutlich hinter den Erwartungen und kam in der Premier League nur auf 16 Tore und neun Assists in 80 Partien. Nizza leiht Pépé nun ohne Kaufoption. Zuvor verpflichtete der von Lucien Favre trainierte Klub bereits Spieler wie Kasper Schmeichel, Aaron Ramsey oder Alexis Beka Beka.