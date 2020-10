Red Devils holen Telles und Cavani, Horvath zurück in der Bundesliga

Die Sommertransferzeit 2020 ging um Mitternacht zu Ende. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich....

Die Sommertransferzeit 2020 ging um Mitternacht zu Ende. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Das waren die letzten Transfers des Herbsts.

Alex Telles

LV, 27, BRA | FC Porto – > Manchester United

Aufgrund seiner kurzen Restvertragsdauer verpflichtete Manchester United Porto-Linksverteidiger Alex Telles zum Schnäppchenpreis. Der brasilianische Teamspieler kommt um 15 Millionen Euro nach Manchester und unterzeichnete einen Vertrag bis 2024 mit Option auf ein weiteres Jahr. Telles‘ Weg in die Premier League führte ihn über Galatasaray, Inter Mailand und den FC Porto. Der 27-jährige Flügelverteidiger war heuer auch schon ein Thema bei Chelsea, PSG, RB Leipzig und Sevilla, entschied sich nun aber für Man United, das kurz vor Ende der Transferzeit noch einmal kräftig aufrüstete.

Edinson Cavani

ST, 33, URU | Paris St.Germain – > Manchester United

Den bekanntesten Last-Minute-Neuzugang holten die Red Devils ablösefrei: Edinson Cavani kommt nach sieben Jahren in Paris erstmalig in seiner Karriere in die englische Premier League. Der 116-fache uruguayische Teamspieler unterzeichnete bei Manchester United einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Der Knipser brachte es in 301 Partien für PSG auf genau 200 Tore und 43 Assists. Zuvor war Cavani Topscorer von Napoli und Palermo. Mit Juventus, Benfica, Bayern München und auch Premier-League-Aufsteiger Leeds United bekundeten zuletzt mehrere große Klubs loses Interesse am Uruguayer.

Facundo Pellistri

RA, 18, URU | Peñarol Montevideo – > Manchester United

Neben dem uruguayischen Altmeister Cavani kommt aber auch noch ein Top-Talent nach Manchester. Der 18-jährige Rechtsaußen Facundo Pellistri kommt vom Topklub Peñarol, kostet die Red Devils 8,5 Millionen Euro Ablöse und unterschrieb bis 2025. Der Youngster debütierte bereits 17-jährig für seinen Stammverein und bestritt insgesamt 37 Spiele für Peñarol, in denen er zwei Tore und vier Assists beisteuerte. Pellistri ist nun der zweitteuerste Verkauf in der Vereinsgeschichte des Klubs. Der teuerste Export war letztes Jahr Linksaußen Brian Rodríguez, der um 10,5 Millionen Euro nach Los Angeles wechselte.

Jean-Clair Todibo

IV, 20, FRA | FC Barcelona – > Benfica Lissabon

Nachdem Benfica Lissabon Rúben Dias um 68 Millionen Euro an Manchester City abgab und bisher als Ersatz nur Nicolás Otamendi um 15 Millionen holte, verstärkt man die Abwehr nun auch in der Breite. Von Barcelona kommt der 20-jährige Franzose Jean-Clair Todibo leihweise für ein Jahr. Benfica hält zudem eine Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro für das Verteidigertalent. Todibo wechselte im Jänner 2019 um nur eine Million Euro von Toulouse nach Barcelona, bestritt für die Katalanen aber nur fünf Spiele und wurde zwischenzeitlich für ein halbes Jahr an den FC Schalke 04 verliehen. Zuletzt hatten sich auch der FC Bologna und Borussia Dortmund für eine Verpflichtung des Innenverteidigers interessiert.

Sascha Horvath

OM, 24, AUT | Dynamo Dresden – > TSV Hartberg

Sascha Horvath kehrt fix nach Österreich zurück: Der 167cm große offensive Mittelfeldspieler unterschrieb für zwei Jahre beim TSV Hartberg und verlässt Dynamo Dresden somit nach drei Jahren. Zwischenzeitlich war Horvath ein halbes Jahr an Wacker Innsbruck verliehen. Nach seinem ansprechenden Start in sein Dresden-Engagement sah Horvath beim kriselnden Zweitligisten immer wieder Land. In 50 Spielen für Dynamo brachte er es nur auf zwei Tore und sechs Assists. Nach dem Abstieg der Dresdner in die 3. Liga war klar, dass Horvath sich anderweitig umsehen würde. Mit Hartberg hat der einstige Nachwuchsteamspieler seinen mittlerweile vierten Profiklub in Österreich gefunden. Die meisten Spiele bestritt Horvath für den SK Sturm Graz.