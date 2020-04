Die größten Nachwuchstalente der Welt: Nico González

In dieser wiederkehrenden Serie möchten wir euch die größten Nachwuchstalente der Welt vorstellen, die noch unter dem Radar laufen und auch womöglich noch das...

Nico González

ZM, 18 (Jg. 2002), ESP – FC Barcelona

In La Masia wird derzeit Nicolás González Iglesias, genannt Nico González ausgebildet. Von all den riesigen Nachwuchstalenten aus den Jahrgängen 2002 und 2003, die wir im Zuge dieser Serie vorstellen, könnte Nico der beste Techniker bzw. Fußballer sein. Und dennoch wird er es im Vergleich zu einigen anderen vorgestellten Talenten schwerer haben, international Fuß zu fassen.

Am Ball kann er alles…

Nico González ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der sich eher nach vorne als nach hinten orientiert, aber auch im Spielaufbau Bälle absammeln und verteilen kann. Am Ball kann der 18-Jährige schlichtweg alles und man findet praktisch keine Schwächen. Der junge Spanier verfügt über eine schier atemberaubende Technik, ist ein wahrer Dribbelkünstler und hat das Auge für gut postierte Mitspieler. Prinzipiell hat Barcelona hier also einen würdigen Nachfolger für Top-Mittelfeldleute wie Xavi, Iniesta oder Busquets ausgebildet und es macht Spaß dem Jungen beim Kicken zuzusehen. Aktuell spielt er in der U19-Mannschaft des FC Barcelona, mit der er auch an der Youth League teilnimmt. Zudem kam er bereits vor einem Jahr zu einem Kurzdebüt in der zweiten Mannschaft von Barca.

…aber auf dem Weg zum Star braucht’s nun viel Arbeit!

Dass Nico González es aber schwer haben wird, hat ebenfalls mehrere Gründe. Prinzipiell hat er Weltklassepotential, aber noch gibt es gegen den Ball einige Dinge, an denen der Youngster arbeiten muss. Auf Jugendniveau wirkte er stets überlegen, auch weil er mit seinen 186cm den meisten Gegenspielern auf seiner Position um einiges voraus war. Das Übersetzen in den Erwachsenenfußball funktionierte bisher noch nicht so richtig und Nico wurden seine körperlichen Grenzen, aber auch läuferische Defizite aufgezeigt. Für seinen Spielstil benötigt er noch eine bessere körperliche Konstitution und mehr Konsequenz im Gegenpressing – bisher fehlt es ein wenig an der Technik-Physis-Balance. Hinzu kommt, dass der Konkurrenzkampf in Barcelona ein gewaltiger ist und junge Spieler kaum Fehler machen dürfen, um sich dauerhaft zu etablieren. Demnach erwarten wir nicht unbedingt, dass Nico sofort in Barcelona zum Leistungsträger wird, aber über kleinere oder auch ausländische Vereine über Umwege in die Weltspitze stechen kann – sofern er seine letzten Mankos ausbessern kann.