Ausbruch des Coronavirus – Englische Fußballverbände diskutieren über ihre Optionen

Einige Fußballfans tragen bei Spielen schon Gesichtsmasken, um sich vor Coronaviren zu schützen. Die meisten Fußballverbände führen schon mit den jeweiligen Regierungen und Experten des öffentlichen Gesundheitswesens Gespräche über Notfallpläne, um Spiele hinter in leeren Stadien zu veranstalten, falls der Ausbruch des Coronavirus eskaliert.

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin sagte, es bestehe kein Grund zur Panik. „Lassen Sie uns versuchen, optimistisch zu sein“, beruhigt er. „Denken wir nicht an dunkle Szenarien.“ Der Fußballverband und die English Football League haben sich mit der englischen Regierung am Sonntag kurzfristig in Wembley getroffen. Am Montag führten die FA, die EFL und die Premier League Gespräche mit Mitarbeitern des Chief Medical Officer des Landes.

Der Gesundheitsminister Matt Hancock sagte, die Regierung empfehle derzeit nicht die Absage von Großveranstaltungen, es sei denn, dies wurde von der Public Health Organisation Englands empfohlen. Er hat jedoch davor gewarnt, dass ein „erhebliches Risiko“ für die Verbreitung des Virus besteht, was bedeutet, dass weitere Maßnahmen erforderlich werden könnten.

Das aus China stammende Coronavirus hat sich in mehr als 60 Ländern verbreitet und mehr als 3.000 Menschenleben gefordert. Bisher gab es in Großbritannien 39 Fälle.

Coronavirus – ist der Fußball von dem Virus bedroht?

Der Ausbruch des Coronavirus hat sich bereits auf Fußballspiele in ganz Europa ausgewirkt. Mehrere Spiele in Italien wurden verschoben oder in leeren Stadien ausgetragen, nachdem einige Städte im Norden des Landes abgeriegelt wurden. Die Fans können die Spiele in Live-übertragungen verfolgen und sich im Live Casino mit unterhaltsamen Spielen beschäftigen. Sicher werden einige Fans damit nicht zufrieden sein, die Verbreitung des Coronavirus lässt aber keine anderen Möglichkeiten zu.

In der Schweiz ist die Schweizerische Fußballliga bis zum 23. März gesperrt, nachdem die Regierung Veranstaltungen verboten hat, an denen voraussichtlich 1.000 Personen oder mehr teilnehmen werden. Dominique Blanc, Präsident des Schweizerischen Fußballverbands, sagte auf dem Jahreskongress der Uefa in Amsterdam, der Ausbruch könne schwerwiegende Folgen für den Sport haben.

„Aufgrund des Coronavirus befinden wir uns in einer Situation, die für einen Teil von uns den Profifußball bis in die Grundfesten erschüttern könnte“, sagte er. Angesichts der für Ende dieses Monats geplanten Play-offs zur Qualifikation für die Euro 2020, sowie der Ko-Runden in der Champions League und der Europa League, könnte die Uefa vor einem großen Planungsproblem stehen, wenn der Ausbruch des Coronavirus die Verschiebung weiterer Spiele erzwingt.

Uefa-Generalsekretär Theodore Theodoridis sagte, mit dem Verband der Europäischen Ligen sei eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, die sich mit etwaigen Überlastungen von Spielpaarungen befassen solle. „Wir haben uns schon mit den europäischen Ligen getroffen, um eine Koordinierungsgruppe zu bilden, die sich der Situation stellt und die bestmöglichen Lösungen findet“, sagte er. „Von unserer Seite aus begegnen wir der Situation, indem wir Kontakt mit der Weltgesundheitsorganisation und verschiedenen Regierungen aufnehmen. Wir wollen nicht überreagieren, stehen aber konstant in Kontakt mit den Behörden und Organisationen.

Theodoridis sagte, die Uefa habe auch die möglichen Auswirkungen des Ausbruchs auf die Europameisterschaft dieses Sommers erörtert, die im Juni in 12 europäischen Städten stattfinden soll.

Ceferin sagte, sie hätten keine Frist gesetzt, um eine Entscheidung über die Euro 2020 zu treffen. „Sie wissen nicht, wie viele Bedenken wir haben – Sicherheit, politische Instabilität, Viren – wir beschäftigen uns damit und wir sind zuversichtlich, dass wir damit umgehen können“, gab er an. Eine Reihe anderer Sportveranstaltungen wurde bereits abgesagt, da die Behörden versuchen, den Ausbruch zu kontrollieren, darunter das Sechs-Nationen-Spiel und der chinesische Grand Prix in Shanghai.