Der Zusammenhang zwischen Online Wetten und Fußball

Durch Sponsoring und Werbung hat sich die Glücksspielindustrie erfolgreich und tief mit dem beliebtesten Spiel der Welt verbunden.

Es überrascht niemanden, dass sich Wettanbieter und sogar manche Casinos von Casino Kraft an beliebtesten Sport der Welt angehängt hat. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele dafür, wie die Wettbranche untrennbar mit dem Fußball verbunden ist.

Sponsoren

Die Hälfte der Vereine in Europa haben einen Glücksspiel-Sponsor auf dem Trikot, wobei der größte Anteil aus der UK stammt.

Neben den Trikots sponsern Unternehmen häufig auch ganze Tribünen oder Stadien. Zusammen mit den Werbebanden am Spielfeldrand bedeutet dies, dass die Logos der Glücksspielunternehmen bei allen im Fernsehen übertragenen Fußballspielen zu sehen sind, auch wenn keine Werbung gezeigt wird.

Bei einer Untersuchung fanden Forscher heraus, dass Logos oder Markenzeichen von Glücksspielanbietern zwischen 71 % und 89 % der Laufzeit der Sendung auf dem Bildschirm zu sehen waren.

Werbung

Die Branche hat sich vor kurzem freiwillig verpflichtet, die Werbung während der Spiele zu stoppen, das so genannte „Abpfiff-zu-Abpfiff“-Verbot, in Anbetracht der zunehmenden Sorge, dass junge Fans mit Glücksspielwerbung bombardiert werden.

Das freiwillige Verbot wurde jedoch nicht immer eingehalten und die Wettfirmen werben immer noch in großem Umfang im Fernsehen vor und nach den Spielen.

Einige Unternehmen testen jedoch immer noch die Grenzen der Werbevorschriften aus. Die Advertising Standards Authority hat kürzlich ein YouTube-Video verboten, weil darin der 20-jährige Mittelfeldspieler Declan Rice zu sehen war.

In der Glücksspielwerbung dürfen keine Personen unter 25 Jahren auftreten. Glücksspielunternehmen werben nach wie vor in großem Umfang im Radio und in den sozialen Medien, wo es oft schwer zu verhindern ist, dass Kinder damit in Berührung kommen.

Maßgeschneiderte Angebote

Die Wettanbieter gehen immer einfallsreichere Partnerschaften mit Fußballvereinen und Spielern ein. Bestimmte Spieler wie Wayne Rooney, wurden wegen einem Deal kritisiert, bei dem der ehemalige englische Kapitän bei seinem Eintritt in den Verein die Nummer 32 trug.

Ein weiteres britisches Team trat bei einem Freundschaftsspiel vor der Saison in Trikots mit einem riesigen Paddy Power-Logo auf dem Platz an. Das Glücksspielunternehmen behauptete, es handele sich um einen Scherz, um seine Unterstützung für die Entfernung von Wett-Sponsoren von Fußballtrikots zu unterstreichen.

Es gibt auch subtilere Möglichkeiten für Wettanbieter, ihre Marke in Partnerschaft mit Fußballvereinen zu bewerben. In vielen Stadiums überall in Europa können die Fans schnelles WLAN nutzen. Aufgrund einer Vereinbarung zwischen den Vereinen und den Wettanbietern können sie jedoch nicht auf die Websites der Konkurrenten zugreifen.

Spieltagsprogramme

Selbst das altehrwürdige Vereinsprogramm ist nicht frei vom Branding der Glücksspielunternehmen, insbesondere wenn die Heimmannschaft von einem dieser Unternehmen gesponsert wird.

In einem von den Psychologieexperten hervorgehobenen Fall wurde ein Logo eines Online Casinos als Antwort auf ein Gewinnspiel verwendet, das sich an junge Fußball Fans richtete. Eine Analyse von 44 Sendungen ergab, dass sie im Durchschnitt 2,3 Werbespots für Glücksspiele enthielten, viermal so viele wie für Alkohol.

VIP Programme

Es wurde vor kurzem aufgedeckt, in welchem Ausmaß die Wettbranche von so genannten VIP Programmen profitiert, die auf die Personen abzielen, die am meisten Geld verlieren und ihnen Belohnungen anbieten.

Mehrere VIPs erzählten, dass ihnen häufig Fußballtickets als Gegenleistung für ihre Treue angeboten wurden. In einem Fall erklärte sich ein Wettanbieter bereit, Hin- und Rückflüge in der Business Class von Dubai nach London im Wert von mehr als 2.000€ zu bezahlen.

Globale Anziehungskraft

Fußball in Europa und besonders die Bundesliga und die Premier League sind wirklich global und die Wettfirmen wissen das. Viele der Wettfirmen, die in mehreren Ländern Fußballtrikots sponsern, zielen nicht auf Spieler ab.

Es ist illegal, in China als Wettanbieter zu werben. Daher nutzen Glücksspielunternehmen mit Sitz in Asien das Profil des europäischem Fußballs, um diesen schwer zugänglichen Markt zu erschließen.

Eine kürzlich erschienene Dokumentation zeigte, wie Unternehmen die Fußballbesessenheit junger Männer in Uganda ausnutzen. Einige der in der Dokumentation gezeigten Personen spielten mit dem Wenigen, das sie hatten, und verloren alles.

Fazit

Die Korrelation zwischen Fußball und Online Wetten ist unvermeidlich. Wetten waren schon immer Teil der Geschichte des Fußballs, und es sieht nicht so aus, als würde sich das in nächster Zeit ändern.

Das Gute daran ist, dass Länder wie Österreich und Deutschland mehr und mehr Wettbeschränkungen und Gesetze zum Schutz der Wettenden erlassen. Das bedeutet nicht, dass Online Fußballwetten verschwinden werden, aber es wird in naher Zukunft definitiv viel sicherer aussehen.